Bussförare till KAK
Axelssons Turisttrafik AB / Lokförارjobb / Arboga
2025-08-12
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Örebro
, Örebro
, Lindesberg
, Vingåker
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi får fler uppdrag och växer!
Därför söker vi nu fler duktiga busschaufförer till Köping, Arboga och Kungsörstrakten (KAK).
Du kommer att företrädesvis köra skolbarn till och från skola men även beställningskörning kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: anna.waern@vibybuss.se Arbetsgivare Axelssons Turisttrafik AB
(org.nr 556414-8467), http://www.axbuss.se
732 95 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9454418