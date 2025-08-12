Bussförare till KAK

Axelssons Turisttrafik AB / Lokförarjobb / Arboga
2025-08-12


Vi får fler uppdrag och växer!
Därför söker vi nu fler duktiga busschaufförer till Köping, Arboga och Kungsörstrakten (KAK).

Du kommer att företrädesvis köra skolbarn till och från skola men även beställningskörning kan förekomma.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: anna.waern@vibybuss.se

Arbetsgivare
Axelssons Turisttrafik AB (org.nr 556414-8467), http://www.axbuss.se
732 95  ARBOGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9454418

