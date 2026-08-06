Bussförare till Jönköping
Vy Buss AB / Fordonsförarjobb / Jönköping Visa alla fordonsförarjobb i Jönköping
2026-08-06
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Vill du bli en del av vårt glada gäng?
Vi söker dig som önskar en fast anställning på heltid. Som bussförare hos oss har du varierande arbetstider – perfekt för dig som gillar flexibilitet och variation. Du utgår från vår depå i Jönköping, där erfarna gruppledare finns vid din sida och där stämningen är lika varm som kaffet i fikarummet. Det du behöver för att rulla igång är ett D-körkort och giltigt YKB. Vi ser även att du tycker om att leverera god service där du ser till att varje resa blir säker, smidig och trivsam.
Kort om oss
Vy Buss AB driver stadstrafiken i Jönköping för Jönköpings Länstrafik (JLT). Kollektivtrafiken utvecklas med stadens tillväxt, och många centrala busslinjer är elektrifierade med fordon som går på el eller biogas. En expressbusslinje mellan Huskvarna och Jönköping är också tillgänglig. För att stödja expansionen har JLT byggt en bussdepå på Ljungarum, inklusive nya hållplatser och bussar med USB-laddare och hjärtstartare.
Dagliga arbetsuppgifter
Få våra resenärer att känna sig så välkomna att de vill ta bussen igen
Köra säkert och ansvarsfullt
Vara en hjälpande hand, både för dina kollegor och våra resenärer
Se till att bussen är i tid –även om vi såklart prioriterar säkerhet i första hand
Vem är du?
Du gillar att träffa människor och ser varje möte som en chans att göra någons dag lite ljusare
Du har ett giltigt D-körkort och godkänt YKB
Du är ansvarsfull, noggrann och kör säkert- som om det vore ditt eget liv på spel
Hälsar glatt och ler (även innan kaffet kickat in)
Kan hålla tider – eller i alla fall försöker så gott du kan med fokus på säkerhet
Kan prata och förstå svenska så att du kan ge information, säga till när något händer och småprata med resenärer när det passar
Är flexibel – jobbet har varierande arbetstider, både tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Vi planerar i god tid, men du behöver trivas med att dagarna kan se olika ut.
Erfarenhet av busskörning är meriterande men inte ett krav
Det här får du av oss
En trivsam arbetsplats med glada kollegor och fräscha lokaler. Vy Buss erbjuder flera förmåner som friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter. Efter en väl anpassad introduktion får du ett arbete med varierande körningar. Tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där alla hjälps åt i det dagliga arbetet. Fast lön enligt Bussbranschavtalet. Provanställning tillämpas.
Bra att veta
Säkerhet är viktigt för oss! Som en del av vårt säkerhetsarbete genomförs drogtester både vid anställning och slumpvis under anställning. Vi kan även komma att be om ett utdrag från polisens belastningsregister
Känns detta som din nästa hållplats? Tveka inte och skicka in din ansökan snabbast möjligt! Urval sker löpande och ansökning sker enbart via vårt rekryteringssystem.
Kontaktinformation
Linda Petrini, Gruppchef, linda.petrini@vy.se
Arbetsplats
Industrigatan 16
553 02 Jönköping
Viktig information:
Arbetsgivare: Vy Buss AB
Ref.nr: 5161718943
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vygruppen - Vy Buss AB Jobbnummer
10024025