Bussförare Arvika
Med 15 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Läs mer om oss på www.nobina.se.
Trafikområde Värmland består av ca 700 medarbetare och vi kör varje dag ca 300 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Värmlandstrafik ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i Värmland.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss.
Vill du bli vår kollega? Sök jobbet som bussförare hos oss!
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Som bussförare är du utåtriktad, flexibel och tycker om både service och kundkontakter. Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt. Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Vidare ser vi att du:
Har D-körkort och giltigt YKB.
Har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Kan arbeta oregelbunda tider
Som ny medarbetare på Nobina får du en gedigen introduktion och möjlighet till fortsatt kompetensutveckling.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare. Läs mer om vårt arbete med mångfald här.
Om tjänsten
Vi erbjuder anställningsform -80% dagbeordring
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare får tillgodoräkna dig år(inom EU) för inplacering i lönestegen.
Som en del i rekryteringsprocessen genomförs digitala tester. Testerna skickas till dig per e-post. För att gå vidare i processen så måste du få ett godkänt resultat, så gör därför ditt bästa. Observera att vi inte alltid har möjlighet att ge återkoppling på testerna om du inte går vidare till intervju.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig charlotte.sjoberg@nobina.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Har du inte de kvalifikationer som vi skriver här ovanför men vill arbeta som bussförare?
Nobina anordnar bussförarutbildningar på utvalda orter. Klicka här för att se om det finns någon sökbar utbildning just nu eller prenumerera på våra utbildningar genom att klicka här.
