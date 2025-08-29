Business Support Manager till Lely Center
BUSINESS SUPPORT MANAGER TILL LELY CENTER
Trivs du i en dynamisk och föränderlig arbetsmiljö samt vill göra skillnad genom ditt arbete? Som Business Support Manager hos Lely Center i Lidköping ansvarar du för Lelys backoffice-team och bidrar med värdefulla insikter och stöttar både ledning och lokala team.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
På Lely Center i Lidköping brinner medarbetarna för att stödja lantbrukare med innovativa lösningar. Som Business Support Manager leder du deras backoffice-team och du får en central roll i att driva deras finansiella processer. Du säkerställer korrekt rapportering, levererar värdefulla rapporter till ledningen och stöttar deras lokala team i det dagliga arbetet. Du ingår i ledningsgruppen och samarbetar nära deras Financial Shared Service-avdelning i Nederländerna, bland annat genom att samordna rapportering, stötta i den månatliga bokslutsprocessen samt bidra till den övergripande finansiellt. Vidare kommer du att arbeta med: Ansvara för Business Support-teamet, bestående av ekonomi och administration
Säkerställa korrekt hantering av leverantörsreskontra (AP), kundreskontra (AR) och övriga administrativa processer
Hantera projektadministration: uppföljning, fakturahantering, kontrakts- och dokumentationsadministration
Förbereda det månatliga bokslutet
Koordinera redovisning, budgetering och kostnadskontroll för att stötta verksamheten
Stötta vid externa revisioner och framtagning av årsredovisning i samarbete med vår centrala ekonomiavdelning
Driva kontinuerliga förbättringar av processer inom business support samt kundnöjdhet
Stötta och ansvara för budgetprocessen
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som Business Support Manager ser vi gärna att du har gedigen erfarenhet inom ekonomi eller administration. Du är strukturerad, noggrann och kommunicerar tydligt. Vidare tror vi att du är en lagspelare som värdesätter samarbete över avdelningsgränser. Vi ser också att du är trygg i ditt ledarskap och kan ge teamet vägledning och stöd när det behövs.
Viktigt för tjänsten är:
Kandidatexamen eller master inom företagsekonomi, finans eller likande områden
Tidigare erfarenhet av liknande befattning, gärna inom operativ- eller serviceinriktad verksamhet
Goda kunskaper om finansiell rapportering, kostnadskontroll och budgetprocesser
Goda kunskaper i Excel
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Business Support Manager är en direktrekrytering där du blir anställd av Lely Sveige AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
