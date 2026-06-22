Business Process Automation Developer
Maxitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens arbetssätt i en global industrikoncern?
Vi söker nu en Process Automation Developer till ett internationellt industriföretag, där du får möjlighet att arbeta nära både verksamheten och den tekniska utvecklingen inom automation och digitalisering. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av workflow, BPMS eller processautomation och som vill ta nästa steg mot en mer tekniskt ledande roll.
Du kommer att arbeta med att designa och utveckla affärsprocesser som hjälper verksamheten att arbeta smartare, snabbare och mer strukturerat. Samtidigt blir du en del av en spännande satsning inom automation, AI och framtidens digitala arbetssätt.
Det här är inte en traditionell utvecklarroll. Fokus ligger på att förstå verksamhetsprocesser, utmana kravställningar och omsätta behov till hållbara lösningar med hjälp av moderna BPMS- och low-codeplattformar.
Du erbjuds
• Vara med och bygga upp nästa generations automationsteam
• Arbeta med moderna BPMS-, low-code- och AI-teknologier
• Få stort inflytande över lösningar, arbetssätt och processer
• Samarbeta nära verksamhet, arkitekter och tekniska specialister
• Möjlighet att växa mot en teknisk lead-roll över tid
• Bidra till automation och digitalisering i en global organisationDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• Arbeta nära verksamheten för att förstå, kartlägga och förbättra affärsprocesser
• Delta i workshops tillsammans med stakeholders och delivery leads
• Designa och implementera end-to-end affärsprocesser i en BPMS-plattform
• Bygga formulär, workflowlogik och business rules
• Arbeta med integrationer och API-baserade lösningar
• Säkerställa att lösningar byggs skalbart, hållbart och enligt etablerade standarder
• Bidra med tekniskt helhetstänk och utmana befintliga arbetssätt
• Utforska hur AI-agenter och ny teknik kan integreras i framtidens processlösningarProfil
Vi tror att du har några års erfarenhet inom BPMS, workflow eller processautomation och att du har arbetat med att utveckla affärsprocesser i nära samarbete med verksamheten.
Du tycker om att förstå hur verksamheten arbetar och hur processer kan förbättras, förenklas och automatiseras med hjälp av teknik. Du känner dig bekväm i dialogen med både användare, verksamhet och tekniska team och har ett intresse för hur lösningar utformas på ett hållbart sätt över tid.
Som person är du initiativtagande och tycker om att ta ansvar för ditt arbete. Du är nyfiken, ställer frågor och vill förstå både verksamhetens behov och de tekniska konsekvenserna av olika lösningar. Du är bekväm med att komma med egna idéer, utmana krav när det behövs och bidra till att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Samtidigt är du prestigelös och trivs med att samarbeta med andra för att nå bästa möjliga resultat.
Vi tror att du har erfarenhet av:
• BPMS-, workflow- eller processautomationsplattformar såsom Decisions, Camunda, Pega, Nintex eller liknande
• Att designa, konfigurera eller vidareutveckla affärsprocesser och workflows
• Att arbeta med formulär, workflowlogik, business rules eller liknande funktionalitet i en processplattform
• Processkartläggning, kravdialoger och verksamhetsnära arbete
• Integrationer, API:er och databaser
• Agila utvecklingsmiljöer
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• BPMN, processmodellering eller end-to-end processdesign
• AI, low-codeplattformar eller processautomation i större organisationer
• Att ta tekniskt ansvar för lösningar eller fungera som en teknisk vägledare i projektÖvrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm
Selektering sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mejl.Om företaget
Maxitech är ett IT- och Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi hjälper företag att stärka sina team genom både konsultlösningar och rekrytering, alltid anpassade efter varje kunds behov. Hos oss står kompetens, frihet och livsbalans i centrum. Vi tror på att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att utvecklas, ta ansvar och samtidigt ha en hållbar vardag. Genom nära samarbeten med både kunder och konsulter skapar vi lösningar som driver utveckling och affärsnytta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765)
Norr mälarstrand 8 (visa karta
)
112 20 STOCKHOLM Kontakt
Peter Jarrah Info@maxitech.nu +46 73 333 70 87 Jobbnummer
9973609