Business Manager Till Xcoll

Vi på XCOLL startade med syfte att förse marknaden med specialistkompetens inom PDM/PLM. Vi är just nu på en tillväxtresa och söker en nyckelspelare till bolaget där du kommer driva vår fortsatta framgång genom försäljning. Hos oss får du möjlighet att bygga långsiktiga kundrelationer, skapa värde i varje affär och utvecklas i ett företag som satsar på både människor och resultat.
OM TJÄNSTEN
XCOLL är ett konsultbolag som grundades 2017 med syftet att möta marknadens behov inom PLM/PDM-ledning och strategi. Under resans gång har vårt team expanderat inom området mjukvaruutveckling och IT-projektledning. Vårt fokus är att leverera hållbara lösningar för att öka värdet för våra kunder inom automotive, telematik och liknande industrier. Vi är idag ett team på 11 personer som i någon mån arbetar inom PLM/PDM eller IT.
Vi erbjuder våra anställda en öppen och flexibel vardag med utmanande avancerade uppdrag. Som anställd hos oss kan du förvänta dig en pålitlig arbetsgivare som fokuserar på dina behov och matchar dina förmågor där de behövs som mest.
Nu söker vi en Business Manager som vill vara med och forma vår framtid. Du får en nyckelroll i att expandera vår kundbas och driva tillväxt för bolaget.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Business Manager kommer du att ansvara och driva nyckelområden inom verksamheten, med fokus på nätverk, försäljning och ledarskap. Du kommer arbeta nära ledningen där ditt främsta fokus kommer ligga inom försäljning, implementation av affärsstrategier, utveckling av kundrelationer och samtidigt leda ett talangfullt team av teknik-konsulter inom IT/PLM. Din roll kommer vara central för att identifiera nya affärsmöjligheter, hantera försäljningscykler och säkerställa framgången för pågående projekt.
Rollen är uppdelad i: Affärsutveckling och säljledarskap, nätverk och relationsbyggande, ansvar för försäljningsprocessen samt konsultledarskap och support,
Exempel på arbetsuppgifter:
• Identifiera nya affärsmöjligheter inom IT- och PLM-sektorerna
• Leda försäljningsprocessen, från första kontakt till slutlig avtalsförhandling och avslut
• Utveckling och genomförande av strategier för att driva försäljning och tillväxt
• Leda, coacha och stötta ett team av konsulter
• Delta i mässor och industrievents för att exponera XCOLL mot nya industrier och affärsmöjligheter
• Rapportera regelbundet om försäljningsframsteg, ge insikter om marknadsförhållanden, kundfeedback och teamprestationer gentemot bolagets ledning
VI SÖKER DIG SOM
Har mångårig erfarenhet av värdebaserad försäljning med eget budgetansvar i en roll som Business Manager, Account Manager eller liknande. Genom din erfarenhet har du även samlat på dig kompetens I kundmötet där du agerar med stor lyhördhet till kundens behov och kan vända utmaningar till en lönsam och effektiv lösning. För att kvalificera dig för tjänsten har du även:
• God förmåga att förklara komplexa ämnen på ett enkelt sätt
• God förmåga i att bygga förtroendefulla relationer och utveckla dem över tid
• Goda kunskaper inom Office-paketet, exempelvis Excel
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet inom automotive och tidigare nätverk eller etablerade kontakter inom IT och/eller PLM-sektorn
• Erfarenhet inom rekrytering och/eller erfarenhet av rekryteringsverktyg, exempelvis LinkedIn Recruiter
• Erfarenhet av att leda och coacha personal
• En affärsinriktad eller teknisk eftergymnasial utbildning från högskola eller universitet
För att lyckas i rollen tror vi att du har följande personliga egenskaper:
• Stark ledarskap-och kommunikationsförmåga, med fallenhet i att engagera och inspirera team
• Proaktiv och självgående med förmåga att arbeta självständigt eller i samarbete med andra
• Strategisk tänkare som kan se helheten, samtidigt som du är uppmärksam på detaljer
• Serviceinriktad, med fokus på att leverera värde till kunder och upprätthålla starka relationer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och XCOLL's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om oss på vår hemsida som du hittar här!
