Business Intelligence Engineer
Randstad AB / Organisationsutvecklarjobb / Täby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Täby
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Är du en vass problemlösare som brinner för att omvandla komplex data till värdefulla insikter? Engelska Skolan söker nu dig som vill ta en nyckelroll i att bygga upp vår framtida datainfrastruktur. Hos oss får du chansen att vara med från start och forma en modern datavärld, samtidigt som du blir en viktig del av ett prestigelöst och ambitiöst team som stöttar varandra i vardagen.
Som Senior BI Engineer kommer du att driva resan från dagens mer manuella hantering mot centraliserade molnlösningar. Du kommer att arbeta med att strukturera data från grunden, bygga hållbara pipelines och skapa de rapporter och dashboards som krävs för att hela verksamheten ska kunna fatta smarta, datadrivna beslut. Eftersom vi befinner oss i ett spännande skede får du stora möjligheter att påverka både teknikval och arbetssätt, och på sikt vara med och bygga upp ett helt team kring området.
Tjänsten är en heltidsanställning med placering på vårt kontor i Danderyd. Vi tror på en hälsosam balans mellan jobb och fritid och erbjuder därför en flexibel hybridmodell, där du har möjlighet att arbeta på distans upp till 40 % av din arbetstid
Är du redo att ta nästa steg i karriären och sätta din prägel på vår datastruktur? Vi ser fram emot att höra från dig – ansök redan idag och berätta mer om hur du vill bidra till vårt team!
Urval kommer att påbörjas under v.33
Ansvarsområden
ansvarsområden
Som vår expert på området kommer du att ta ett helhetsansvar för den tekniska datainfrastrukturen genom att:
Designa och förvalta en skalbar arkitektur för vårt nya datalager.
Utveckla robusta pipelines för att korrelera och strukturera datakällor från hela verksamheten.
Digitalisera processer och gå från Excel-beroende till centraliserade molnlösningar.
Skapa pedagogiska dashboards och rapporter för olika intressenter.
Agera rådgivare och vara en ambassadör för vår digitala utvecklingsresa.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning och gedigen erfarenhet av att arbeta med datalager och komplexa dataflöden. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Mycket starka kunskaper inom Google-ekosystemet: GCP, Google BigQuery och SQL.
Erfarenhet av att bygga pipelines och strukturera data.
God vana av BI-verktyg, specifikt Google Data Studio (Looker Studio).
Goda kunskaper i Python för automatisering och datamanipulering.
Förmåga att skriva hållbar och tydlig dokumentation.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/210ab0b3-2d54-43eb-8cf0-15677a0a23e3
183 71 TÄBY Arbetsplats
Randstad Kontakt
Erik Perborn erik.perborn@randstad.se +46768557612 Jobbnummer
10005218