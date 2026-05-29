Business Development Manager
2026-05-29
Är du en driven säljare som gillar högt tempo, har passion för att bygga starka kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter? Vill du arbeta på ett innovativt IT-konsultbolag med fokus på tekniska lösningar i framkant? Då är rollen som Business Development Manager något för dig! Om företaget Företaget är ett ledande IT-konsultbolag som värdesätter innovation, kvalitet och kundnöjdhet. De erbjuder skräddarsydda IT-lösningar som hjälper företag att effektivisera sina verksamheter genom ett team av erfarna konsulter och en kultur präglad av samarbete och kontinuerlig utveckling. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och stor frihet att driva egna initiativ framåt i en stimulerande och stödjande miljö. Här finns stor möjlighet att bidra till deras fortsatta tillväxt och framgång.
Om tjänsten som Business Development ManagerSom Business Development Manager kommer du att tillhöra säljorganisationen och ansvara för hela säljprocessen där du arbetar med egen prospektering och ansvarar för att bygga upp långsiktiga kundrelationer. Du kommer att ha ett nära samarbete med konsulter internt för att sköta en snyggt paketerad leverans till kund.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:* Bygga nya starka kundsamarbeten.* Vidareutveckla befintliga kunder.* Vara med och utveckla bolagets kommersiella processer och framtida strategi.
Om digFör att lyckas i rollen som Business Development Manager ser vi att du är social, målorienterad och håller en hög nivå av service i din leverans. Du är van att ta eget ansvar. Håller hög aktivitetsnivå och gillar att utmana dig själv. Du älskar kundrelationen och vill jobba med både nya som befintliga relationer.Vidare ser vi att du har:* Jobbat med B2B-försäljning inom IT, Telecom eller närliggande tjänster.* Ett högt driv och en vilja att utvecklas i rollen som Business Development Manager.* En hög servicenivå mot alla kunder oavsett behov eller storlek.
ÖvrigtStart: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.Placering: Stockholm.Lön: Fast lön + provision.Finner du tjänsten som Business Development Manager intressant? Skicka in din ansökan idag, urvalet sker löpande. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
