Business Controller IT
Jula AB / Controllerjobb / Skara Visa alla controllerjobb i Skara
2025-11-10
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula AB i Skara
, Falköping
, Skövde
, Vara
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa förutsättningar för smarta beslut, rätt prioriteringar och långsiktig tillväxt? Som Business Controller IT på Jula får du en nyckelroll i att stötta både IT & Digital-ledningen och koncernens projekt - allt för att stötta vår unstoppable journey. Du blir en del av vår koncerngemensamma Finance avdelning.
En typisk dag? Du arbetar nära både IT & Digital, controlling och finance, följer upp projekt, analyserar avvikelser och affärsnytta, skapar rapporter och är ett viktigt bollplank till ledningen. Du är med och driver förbättringar, utvecklar verksamhetsstyrningen och bidrar till att vi når våra mål.
Vad finns i ditt CV?
Vi tror att du har en högskoleutbildning inom ekonomi samt några års erfarenhet av finansiell uppföljning, analys och verksamhetsstyrning.
Du visar god förståelse för redovisning och ekonomiska samband, har vana att arbeta med stora datamängder och BI-verktyg. Har du vana av att arbeta med Power BI är det meriterande.
Är du dessutom vass på att skapa rapporter och designa analyser som driver affären framåt? Då är detta rollen för dig.
Vem är du?
Är du en person som gillar att ta initiativ, tänka affärsmässigt och samtidigt har ett öga för detaljer? Vill du vara med och påverka, utveckla och göra skillnad på riktigt? Då kommer du att trivas hos oss!
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med stark framåtanda. Vi tror på samarbete, nyfikenhet och att ha kul på vägen. Du är strukturerad, analytisk och trivs i en miljö där du får ta ansvar och bidra med dina idéer.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Det finns inga förutbestämda karriärvägar på Jula. Hos oss erbjuds du istället möjligheten att nå precis hur långt du vill.
Bra att veta
Tjänsten innebär initialt en tidsbegränsad heltidsanställning på 1 år, med chans till förlängning. Placering på vårt huvudkontor i Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Känner du att det här är rätt för dig? Tveka inte - sök redan idag!
Frågor?
Kontakta Robert Laveno, Group Business Controller, robert.laveno@jula.se Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9597917