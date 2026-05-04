Business Controller
Business Controller till Norex
Är du en verksamhetsnära Business Controller med förmåga att förstå den operativa verksamheten, identifiera avvikelser, hitta best practice och förstå var energin ska läggas för bästa ekonomiska utfall? I så fall är detta en annons värd att läsa.
RollenSom Business Controller på Norex arbetar du nära verksamheten med fokus på analys, uppföljning och operativt beslutsstöd. Verksamhetsnära innebär i denna tjänst att du aktivt söker förståelse för affären genom dialog med organisationen och regelbundna sitebesök i Sverige och Finland.
Du förväntas identifiera avvikelser, analysera orsaker och omsätta dina insikter till tydliga rekommendationer och beslutsunderlag. Rollen passar dig som är analytiskt lagd, nyfiken på verksamheten och trivs med att arbeta hands-on för att förstå hur siffror och operativa aktiviteter hänger ihop.
Vem är duVi söker en analytisk och affärsmässig person som trivs i en roll där du får kombinera djup analys med nära samarbete med verksamheten. Du är nyfiken och ihärdig i ditt arbetssätt och drivs av att förstå vad som ligger bakom siffrorna. Samtidigt har du förmågan att omsätta analyser till faktiska rekommendationer.
För att lyckas i rollen är du kommunikativ och trygg i dialog med olika funktioner i organisationen, från ledning till operativa chefer ute i verksamheten. Du arbetar strukturerat, är proaktiv i ditt arbetssätt och har en stark vilja att bidra till förbättringar och affärsutveckling.
Arbetsuppgifter* Ansvara för marginal- och avvikelseanalyser kopplat till volym, pris/mix, kostnadsdrivare samt lager och kapitalbindning* Identifiera rotorsaker bakom avvikelser och ta fram rekommendationer och åtgärdsförslag* Ta fram beslutsunderlag till ledning och CFO, inklusive riskbedömningar och ekonomiska konsekvensanalyser* Driva dialog med platschefer och verksamhet kring uppföljning, analys och åtgärder* Delta i och bidra till budget- och prognosprocesser* Leverera månads- och kvartalsuppföljning med fokus på insikter och prioriterade åtgärder* Initiera och följa upp förbättringsinitiativ tillsammans med verksamheten* Genomföra sitebesök i Sverige och Finland för att skapa förståelse för verksamheten* Bidra till utveckling av rapportering och BI-stöd för analys
Erfarenhet* 3-5 års erfarenhet i rollen som Business Controller eller liknande* Erfarenhet av ekonomisk uppföljning, analys och verksamhetsnära controlling* God förståelse för resultat- och balansräkning* Erfarenhet av analyser kopplat till lager, kapitalbindning och omsättningshastighet* Erfarenhet av investeringskalkyler är meriterande* Erfarenhet av ERP-system, gärna SAP Business One eller snarlikt, samt arbete i BI-verktyg, likt QlikSense
Vi ser att du har en akademisk bakgrund, så som civilekonom eller civilingenjör, och har goda kunskaper i Excel och Officepaketet. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt engelska är krav. Kunskaper i finska är meriterande
AnsökanTycker du att detta låter intressant? Skicka in din ansökan i form av CV genom att klicka på knappen "ansök här"
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vill du veta mer, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
tel. +46 76 762 46 86.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om NorexNorex AB är en familjeägd koncern, (övriga bolag: Norex International, Norex Service Sweden och Norex Service Finland) verksam inom handel och industriella tjänster med fokus på hållbara stållösningar. Genom att ta tillvara stål som inte kan användas i primära flöden bidrar bolaget till att förlänga stålets livscykel och minska behovet av nyproduktion.
Norex samarbetar med stålproducenter och industrikunder i Europa och säljer material till marknader världen över. Koncernen bedriver verksamhet inom två affärsområden - Trade och Service - där materialkunskap, logistik och operativ närvaro nära industrin är centrala.
Sedan starten 1983 har Norex byggt sin verksamhet på långsiktighet, affärsmässighet och ett tydligt ansvar för både kund och miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB
Norex Kontakt
Linus Elghorn linus.elghorn@hrmab.se +46767624686
