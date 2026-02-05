Business Controller
Logent Bemanning AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logent Bemanning AB i Stockholm
, Södertälje
, Knivsta
, Linköping
, Götene
eller i hela Sverige
Är du en driven och analytisk Business Controller med affärsintresse? Har du några års erfarenhet av controlling, en förståelse för redovisning och söker en bred roll i ett växande bolag där du kan utvecklas och ta mer ansvar över tid?
Logent söker nu, för kunds räkning, en Business Controller för kortare uppdrag (med möjlighet till förlängning) som får en spännande nyckelroll nära verksamheten där rätt person kan göra skillnad!
Om tjänsten: Som Business Controller hos vår kund kommer du att få en bred roll där du arbetar med högt som lågt. Du ansvarar för att styra och utveckla controllingarbetet för några affärsområden och utgör ett affärsstöd till de verksamhetsansvariga cheferna när det gäller de ekonomiska frågorna i försäljnings-, implementations- och uppföljningsprocessen. Tjänsten är placerad i Stockholm, du rapporterar till Head of Business Control och blir en del av CFO-organisationens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för finansiell och operationell uppföljning samt analys
Driva måltals- och prognosprocessen för några affärsområden
Fungera som bollplank i ekonomiska och strategiska frågor för verksamhetschefer och ledning
Arbeta tillsammans med verksamheten och vara ett viktigt stöd i den ekonomiska uppföljningen
Stödja verksamheten och verksamhetschefer i kontinuerlig utveckling av affärer.
Driva och arbeta aktivt med bokslutsarbete och delta i olika typer av projekt
Medverka i och bidra till digitalisering-utveckling
Administrativt arbete och bidra till att utveckla rutiner och processer
Utvecklingsarbete av system för uppföljning och analys
Din profil: Vi söker dig med examen i ekonomi på högskolenivå eller motsvarande. Därutöver har du arbetat i en controllerroll i ca 1-3 år vilket gett dig en god uppfattning för ekonomisk analys. Du har möjligtvis erfarenhet av arbete som revisions- eller managementkonsult. Om du har erfarenhet från arbete i en personalintensiv bransch ses det som meriterande. För att lyckas i rollen bör du vara trygg i redovisningens grunder, ha en analytisk höjd samt tycka om att vara "hands on" och även kunna arbeta med detaljerna. Du har goda kunskaper i Excel och behärskar såväl engelska som svenska flytande.
Vi tror att du är utvecklingsinriktad, gillar utmaningar och alltid strävar efter att bli lite, lite bättre. Du är driven, analytisk och utrustad med starkt siffersinne. Vidare är du trygg i dig själv och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt och kan på ett pedagogiskt sätt kartlägga och klargöra ekonomiska samband. Du har en prestigelös hållning i din tjänst och kommer i din roll som controller att arbeta med alltifrån administration och detaljer till de mer övergripande ekonomiska frågorna samt vara ett stöd till ledning och chefer. Vi tror att du trivs i en snabbväxande och entreprenöriell miljö och att du är intresserad av att bidra till vår kunds utveckling. Rollen innebär att du arbetar självständigt men också i nära samarbete med verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlighet då vår kunds inkluderande kultur genomsyras i hela organisationen. Kulturen präglas av våra ledord, omtanke, innovation, pålitlighet och handlingskraft.
Intresserad av tjänsten? Vill du ha en intressant och spännande roll i ett bolag som växer är detta en unik möjlighet för dig!
Ansökan: Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Thérèse Grivérus, Rekryteringsspecialist, på therese.griverus@logent.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182049-1827485". Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Hammarby kaj 14 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9726376