Business Controller
2026-01-19
Om tjänsten
Verksamheten befinner sig i en expansiv fas med fortsatt fokus på utveckling, effektivisering och tillväxt. För att stärka ekonomifunktionen söker vi nu en affärsnära och analytisk Business Controller som vill ta en aktiv roll i organisationens fortsatta resa.
I rollen arbetar du nära verksamheten och fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer i ekonomiska och strategiska frågor. Du bidrar med analyser, uppföljning och beslutsunderlag som skapar struktur, tydlighet och ökad affärsnytta. Tjänsten kombinerar operativa arbetsuppgifter med ett strategiskt perspektiv och ger stora möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat.
Ansvarsområden
Som Business Controller kommer du bland annat att:
• Delta i månads- och årsbokslut samt samverka vid revisioner
• Medverka i budgetarbete och arbeta med löpande prognoser
• Stötta verksamheten i ekonomisk uppföljning, analys och beslutsfattande
• Ta fram rapporter, nyckeltal och analyser som stödjer affären
• Genomföra resultatuppföljningar tillsammans med chefer och organisation
• Bidra till utveckling och effektivisering av ekonomiska processer, system och verktygKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
• 3-5 års erfarenhet i en controllerroll eller liknande funktion
• Mycket goda kunskaper i Excel och vana av Microsoft 365
• Erfarenhet av BI-verktyg, exempelvis Power BI, samt affärs-/ERP-system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet från tillverkande eller industriell verksamhet är meriterande
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har god vana av analys, rapportering och uppföljning
• Är självgående och trygg i att driva egna initiativ
• Arbetar strukturerat och har ett tydligt affärsfokus
• Är nyfiken, lösningsorienterad och vill bidra till utveckling och förbättringProfil
Vi tror att du är en person som:
• Har en stark analytisk förmåga och god helhetssyn
• Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Är engagerad, framåtlutad och drivs av att skapa förbättringar
• Är kommunikativ, prestigelös och trivs i samarbete med andra
• Bygger förtroende genom tydlig och professionell kommunikation
Vi erbjuder
Du erbjuds en verksamhetsnära roll där ditt arbete gör konkret skillnad. Du blir en del av ett engagerat ekonomiteam i en organisation med tydliga tillväxtambitioner och en framtidsinriktad agenda. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och bidra till både affärsresultat och långsiktig utveckling i en kultur som präglas av samarbete, engagemang och innovation. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4973".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4973". Omfattning
Posti Logistics Staffing AB
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com
9692373