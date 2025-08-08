Business Controller
Business Controller till Meliva - bidra till en hållbar och kvalitetsdriven vård
Vill du arbeta i en växande vårdorganisation där ekonomi, analys och verksamhetsförståelse möts? Meliva söker nu en driven och affärsnära Business Controller som vill vara med och utveckla en hållbar hälso- och sjukvård genom datadrivna beslut och strategiskt stöd. Du får en nyckelroll i vårt controllerteam och arbetar nära både verksamhetschefer, stödfunktioner och ledning.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som Business Controller hos Meliva arbetar du brett med analys, uppföljning och verksamhetsnära stöd inom primärvård, företagshälsa, specialistvård och övriga delar av vår koncern. Du är en viktig partner till våra operativa chefer och bidrar med underlag för ekonomiska beslut, effektivisering och affärsutveckling.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
• Löpande uppföljning av resultat, nyckeltal och KPI:er
• Budget- och prognosarbete i nära dialog med verksamheterna
• Analys av intäkts- och kostnadsutveckling samt identifiering av förbättringsåtgärder
• Framtagning av beslutsunderlag, rapporter och presentationer
• Delta i eller leda utvecklingsprojekt kopplade till styrning, processer eller BI
• Stötta organisationen i finansiella frågor, både operativt och strategiskt
• Kommunicera och presentera insikter
Du rapporterar till CFO eller controllingansvarig och ingår i ett engagerat team där samarbete och delning av kunskap står i fokus.
Vi erbjuder dig
• En affärsnära roll med stort eget ansvar och mandat
• Möjlighet att arbeta med meningsfull verksamhet i förändring och tillväxt
• Tillgång till kompetenta kollegor inom både ekonomi och vård
• En värderingsstyrd arbetsgivare med ambitioner för både samhälle och medarbetare
• Flexibelt arbetssätt med kontor i Stockholm eller Uppsala och möjlighet till hybridarbete enligt överenskommelse
Vi söker dig som:
• Tänker logiskt och vågar uttrycka sina åsikter
• Är analytisk, gillar att lösa problem och är självgående
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta över yrkesgränser
• Har några års erfarenhet av liknande roll som controller eller ekonom i komplex verksamhet
• Har akademisk utbildning inom ekonomi eller likvärdig inriktning
Är trygg i Excel, BI-verktyg och affärssystem - gärna med erfarenhet från vård, tjänsteföretag eller liknande
Meriterande är erfarenhet från vårdsektor eller annan verksamhet med både offentliga och privata intäktsmodeller.
Om Meliva
Meliva är en vårdgrupp i tillväxt - med verksamheter inom primärvård, företagshälsa, BVC och specialistvård. I Sverige är vi en av de största privata aktörerna inom primärvård, med över 140 000 listade patienter.
Vi är en del av den nordiska vårdkoncernen Mehiläinen, som har levererat vård sedan 1909. Med rötter i Finland kombinerar vi det personliga bemötandet med digitala möjligheter - och arbetar för ett vårdsystem där både patienter och medarbetare trivs.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Stockholm eller Uppsala (med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse)
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Matti Schmidt
Roll: CFO
Mail: matti.schmidt@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
