Business Analyst till Siemens Energy

Siemens Energy utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På företaget arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Siemens Energy omsätter ca 10 miljarder kronor om året. Arbetsuppgifter
Som Business Analyst arbetar du i gränslandet mellan affärsverksamhet och IT. Du analyserar behov, identifierar förbättringsmöjligheter och driver implementationen av innovativa tekniska lösningar. Om du har en passion för att kombinera affärsinsikter med IT-lösningar och trivs i en dynamisk miljö, är detta en roll för dig!
Exempel på arbetsuppgifter:
Samla in, analysera och dokumentera affärskrav och omvandla dessa till tekniska specifikationer
Samarbeta tätt med IT-team och affärsenheter för att utveckla och implementera systemlösningar
Utföra analyser av dataflöden och affärsprocesser för att identifiera och lösa ineffektiviteter
Utveckla rapporter, dashboards och verktyg för att stöjda data-drivna beslut
Bidra till systemintegrationer och säkerställa att lösningar är skalbara och framtidssäkrade
Agera som brygga mellan tekniska och icke-tekniska team för att säkerställa att projekt levereras i tid och enligt krav Profil
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av en liknande roll, gärna inom produktutveckling, IT eller affärsutveckling
Har en utbildning som civilingenjör inom industriell ekonomi, data eller liknande
Har god förståelse för agila arbetssätt och ramverk som Scrum
Har goda kunskaper i excel, och gärna erfarenhet av verktyg som JIRA eller andra system för krav- och projekthantering
Har insikt i och förståelse för DevOps-processer
Har vana att arbeta med och formulera user stories, kravställning och processförbättring
Har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att driva och förbättra processer i tvärfunktionella team
Är flytande svenska och engelska, både i tal och i skrift
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvariga rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se
eller 011-470 53 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
