Business Analyst / Solution Engineer - Engineering ECM
2025-11-03
Business Analyst / Solution Engineer - Engineering ECM (3DEXPERIENCE)
Plats: Södertälje | Distans: 0 % | Uppdrag: 7 jan 2026 - 5 jan 2028 |
Ansök senast: 7 nov 2025
Omfattning: 100 %, på plats
Om uppdraget
Vi söker en engagerad Business Analyst / Solution Engineer till Scania, med fokus på Engineering Change Management (ECM) inom 3DEXPERIENCE-plattformen. Du blir en central länk mellan verksamheten och IT i Scanias digitala produktutveckling, och deltar aktivt i övergången från CATIA/ENOVIA V5 till 3DEXPERIENCE.
Du ansvarar för att utveckla och stödja metoder och processer för:
Maturity & Lifecycle Management - säkra korrekt produktstatus och datakvalitet genom hela designcykeln
Version & Change Management - skapa struktur och spårbarhet mellan produktrevisioner
Review & Approval Flows - möjliggöra kontrollerade granskningar och releaseprocesser
Du samarbetar nära processägare, utvecklare och konstruktörer för att säkerställa att verktyg och metoder följer Scanias arbetssätt och standarder.
Bakgrund & erfarenhet
Civilingenjör eller motsvarande inom teknik, IT eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet av PLM/CAD-system, gärna 3DEXPERIENCE
God förståelse för produktutvecklingsprocesser
Meriterande:
Erfarenhet av CATIA V5
Erfarenhet från Scania eller TRATON
Tidigare roll som Business Analyst i agila miljöer
Språk
Svenska & engelska - flytande i tal och skrift
Vi söker dig som
Har stark analytisk och kommunikativ förmåga
Trivs i gränslandet mellan verksamhet och teknik
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Ansökan
Skicka in:
Uppdaterat CV
Tillgänglighet
En kort motivering där du reflekterar över hur din erfarenhet matchar uppdraget och gärna 1-2 relevanta referensprojekt.
Urval sker löpande - uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
