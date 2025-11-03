Business Analyst / Solution Engineer - Engineering ECM

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Södertälje
2025-11-03


Business Analyst / Solution Engineer - Engineering ECM (3DEXPERIENCE)
Plats: Södertälje | Distans: 0 % | Uppdrag: 7 jan 2026 - 5 jan 2028 |
Ansök senast: 7 nov 2025
Omfattning: 100 %, på plats
Om uppdraget
Vi söker en engagerad Business Analyst / Solution Engineer till Scania, med fokus på Engineering Change Management (ECM) inom 3DEXPERIENCE-plattformen. Du blir en central länk mellan verksamheten och IT i Scanias digitala produktutveckling, och deltar aktivt i övergången från CATIA/ENOVIA V5 till 3DEXPERIENCE.
Du ansvarar för att utveckla och stödja metoder och processer för:

Maturity & Lifecycle Management - säkra korrekt produktstatus och datakvalitet genom hela designcykeln


Version & Change Management - skapa struktur och spårbarhet mellan produktrevisioner


Review & Approval Flows - möjliggöra kontrollerade granskningar och releaseprocesser


Du samarbetar nära processägare, utvecklare och konstruktörer för att säkerställa att verktyg och metoder följer Scanias arbetssätt och standarder.
Bakgrund & erfarenhet
Civilingenjör eller motsvarande inom teknik, IT eller verksamhetsutveckling


Erfarenhet av PLM/CAD-system, gärna 3DEXPERIENCE


God förståelse för produktutvecklingsprocesser


Meriterande:

Erfarenhet av CATIA V5


Erfarenhet från Scania eller TRATON


Tidigare roll som Business Analyst i agila miljöer


Språk
Svenska & engelska - flytande i tal och skrift

Vi söker dig som
Har stark analytisk och kommunikativ förmåga


Trivs i gränslandet mellan verksamhet och teknik


Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad

Ansökan
Skicka in:

Uppdaterat CV


Tillgänglighet


En kort motivering där du reflekterar över hur din erfarenhet matchar uppdraget och gärna 1-2 relevanta referensprojekt.


Urval sker löpande - uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9586906

