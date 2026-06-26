Business Analyst inom lojalitetsprogram
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central analysroll inom kund och varumärke, med fokus på ett lojalitetsprogram där data används för att förstå beteenden, utvärdera affärsval och skapa underlag för framtida utveckling. Här får du arbeta nära verksamhetens frågor och omvandla stora datamängder till insikter som går att agera på.
Rollen passar dig som trivs med ett stort eget ansvar och som gärna väljer metod och angreppssätt utifrån frågeställning, data och affärsbehov. Du rör dig mellan detaljer i analysen och ett bredare perspektiv där resultaten behöver bli tydliga, relevanta och användbara för beslutsfattare. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka strategiska vägval med analys som faktiskt används i verksamheten.
ArbetsuppgifterDu analyserar stora datamängder kopplade till lojalitetsprogrammet och identifierar mönster, samband och affärsdrivande insikter.
Du tar fram modeller och scenarier som belyser olika affärsval och deras möjliga utfall.
Du utvecklar beräkningsmetoder och analytiska angreppssätt utifrån aktuella frågeställningar.
Du presenterar insikter, slutsatser och rekommendationer på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du stöttar organisationen med beslutsunderlag för datadrivna beslut kopplade till programmet.
KravGedigen erfarenhet av SQL och förmåga att arbeta självständigt.
Gedigen erfarenhet av Excel och förmåga att arbeta självständigt.
God kunskap inom visualisering av stora datamängder.
Erfarenhet av att arbeta i PowerPoint, bygga en tydlig story och sammanfatta insikter.
God förmåga att presentera inför grupp och kommunicera på ett tydligt sätt.
Förmåga att självständigt välja tillvägagångssätt och metod för beräkningar, analyser och modellering.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979879-2073944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9981866