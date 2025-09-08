Business Analyst / Initiative Driver
2025-09-08
Business Analyst / Initiative Driver till bolag inom försvars- och industrisektorn
Hos vår kund arbetar du nära verksamheten med att identifiera, analysera och omsätta behov till IT-lösningar. Organisationen levererar IT-tjänster i form av förvaltning och utveckling av komplexa IT-miljöer som används i olika verksamhetsdelar. Dessa miljöer möjliggör för verksamheten att utveckla, producera och leverera produkter till slutkund på ett effektivt och hållbart sätt.
Din roll
I rollen som Business Analyst och Initiative Driver får du en central position där du ansvarar för:
Kravhantering och facilitering av workshops för att skapa tydliga och verifierbara krav tillsammans med intressenter.
Nära samarbete med arkitekter och verksamhetsrepresentanter för att säkerställa att lösningarna uppfyller verksamhetens behov.
Att leda och driva initiativ, arbeta med förstudier samt stötta projekt, främst i sammanhang kopplade till IT-infrastruktur.
Att verka i en agil teamkontext där du bidrar till att driva utveckling och förbättring framåt.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av kravhantering och projektledning i infrastrukturmiljö.
Meriterande
Erfarenhet av verktyget DOORS.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag i en verksamhetskritisk miljö där du får möjlighet att kombinera teknikförståelse med affärsperspektiv. Här får du arbeta nära både verksamhet och IT i en organisation som har en viktig roll i att utveckla framtidens lösningar. Så ansöker du
