Business Analyst - Dynamics 365 F&O / Operations, till Sandberg Development

Om Sandberg Development ABSandberg Development är ett familjeägt investmentbolag i Malmö med fokus på långsiktigt ägande och utveckling av innovativa bolag. Vi investerar i och utvecklar företag som, genom hållbara och värdeskapande lösningar, bidrar till ett bättre samhälle. Bland våra innehav finns framgångsrika bolag inom bland annat medicinteknik, industri och konsumentprodukter.
Vi har en lång historia - mer än 60 år av entreprenörskap. Idag omsätter koncernen drygt 2 miljarder SEK och har cirka 700 anställda.
Hos oss arbetar du i en miljö där innovation, ansvar och utveckling står i centrum. Vi är ett team som värdesätter samarbete och engagemang och tror på att kombinera affärsmässig framgång med samhällsnytta.
Du tillhör koncernens nya gemensamma IS/IT-avdelning med cirka 25 kollegor som stöttar våra bolag inom allt från IT-infrastruktur till affärssystem.
Om rollenDu blir en del av vårt Business Application Team och arbetar med att få Dynamics 365 F&O att stödja våra operativa processer - produktion, logistik, inköp och supply chain. Rollen handlar om att förstå hur verksamheten fungerar idag, identifiera förbättringsmöjligheter och översätta dem till konkreta systemlösningar.
Du fungerar som bron mellan människorna som driver produktionen och tekniken som ska underlätta deras vardag. Det innebär mycket dialog, analys och problemlösning - och förmågan att både utmana invanda arbetssätt och få andra med på förändringsresan.
Du kommer att:* Kartlägga och analysera processer inom produktion, logistik, inköp och supply chain* Samla in krav från verksamheten och omsätta dem till fungerande lösningar i Dynamics 365 F&O* Delta i design, konfiguration och implementering av systemlösningar* Stötta vid test, utbildning och förändringsledning* Samarbeta med både interna team och externa partners* Kontinuerligt identifiera förbättringsmöjligheter i våra processer
Vi söker dig som:* Har erfarenhet som Business Analyst, konsult eller systemansvarig inom Dynamics 365 Finance & Operations* Har god förståelse för processer inom produktion, logistik och/eller supply chain* Har erfarenhet av tredjepartslösningar som komplement till Dynamics 365 Finance & Operations* Är van att arbeta i nära dialog med verksamheten och att översätta behov till krav och lösningar* Har analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och är kommunikativ i både svenska och engelska* Är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får både analysera och driva förändring
Vi erbjuderEn roll där du påverkar hur våra bolag arbetar. Du får vara med och forma framtidens systemstöd för operations, arbeta med dedikerade kollegor och vara del av en tillväxtresa där digitalisering är en central del.
Sök tjänstenI denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza AB. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz på malin.schultz@cabeza.se
.
Vi hanterar ansökningar löpande - hör gärna av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
