Burger king Laxå
B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Laxå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Laxå
2026-07-30
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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Maila CV
E-post: laxa@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BK Laxå". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
Revirvägen 17 (visa karta
)
695 30 LAXÅ Arbetsplats
Burger King Jobbnummer
10016342