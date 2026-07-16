Budget- och skuldrådgivare!
Höganäs kommun Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Höganäs Visa alla socialsekreterarjobb i Höganäs
2026-07-16
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Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Brinner du för människors självständighet och vill vara deras hjälpande hand på resan? Då är det hos oss du ska vara!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Är du en engagerad person som vill hjälpa människor att få kontroll över sin ekonomi och stärka sina möjligheter till en hållbar framtid? Trivs du att arbeta i en miljö där flexibilitet, mod och initiativförmåga värderas högt? Då har vi en tjänst för dig! Nu söker vi ytterligare en budget och skuldrådgivare i Höganäs kommun.
Tjänsten som budget- och skuldrådgivare är placerad på ekonomi och integrationsenheten på Socialförvaltningen i Höganäs kommun. Du blir en del av ett team som består av 12 engagerade kollegor: budget- och skuldrådgivare, socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, socialsekreterare inom dödsbo, integrationshandledare samt enhetschef. Vi arbetar tillsammans med stort engagemang och fokus på kvalitet, utveckling och samverkan.
Som budget- och skuldrådgivare arbetar du nära människor som av olika anledningar hamnat i ekonomiska svårigheter och behöver stöd för att få ordning på sin ekonomi. I rollen ger du vägledning i privatekonomi och skapar struktur och överblick tillsammans med den enskilde över dennes ekonomiska situation och vägleder mot långsiktigt hållbara lösningar.
Tillsammans med den enskilde kartlägger du inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, upprättar budgetar och betalningsplaner samt ger vägledning och stöd genom hela skuldsaneringsprocessen. Arbetet präglas av nära samverkan med socialsekreterare, hyresvärdar, Kronofogden, andra myndigheter, fordringsägare samt interna och externa samarbetspartners.
En viktig del av uppdraget är också det förebyggande arbetet som bland annat kan innebära att du håller i föreläsningar, utbildningsinsatser och andra riktade aktiviteter för olika målgrupper. Höganäs kommun ligger i framkant inom arbetet med suicidprevention kopplat till överskuldsättning, där tidig upptäckt, samverkan och stödinsatser är viktiga delar för att minska risken för psykisk ohälsa hos personer med svår ekonomisk problematik och utgör därmed en viktig del av arbetet.
I tjänsten ingår även ett vräkningsförebyggande arbete där du arbetar för att stödja individer och familjer som riskerar att förlora sitt boende. Genom nära samverkan med hyresvärdar, Kronofogden, socialtjänsten och andra berörda aktörer arbetar du för att hitta lösningar som möjliggör kvarboende och förebygger hemlöshet. Du blir därmed en viktig del av kommunens arbete för social hållbarhet och trygghet för våra invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet, exempelvis som socionom, ekonom eller beteendevetare samt kunskap inom relevant lagstiftning.
Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och strukturerat i både tal och skrift. Du är professionell, lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Vidare har du en god förmåga att arbeta självständigt i dina ärenden, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team och bidra till gemensamt ansvarstagande. Som person är du engagerad och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är handlingskraftig och du ligger alltid steget före.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och registerkontroll genomförs inför anställning.
Det är även en fördel om du har körkort, tillgång till tjänstebil finns.
Vi tillämpar löpande rekrytering
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 eller efter överenskommelse.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
Centralgatan 20 (visa karta
)
263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lotta Johansson Lotta.Johansson@hoganas.se +4642337165 Jobbnummer
10004557