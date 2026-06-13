Budbilsförare

Emmanuel, Tolulope Philip / Fordonsförarjobb / Upplands Väsby
2026-06-13


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Vi söker budbil förare till budbils transporter.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att köra en av vara budbil med olika uppdrag i Stockholm.
Tjänsten innebär att ni lasta Ikea möbler från terminal i Västberga alle och leverera runt om i Stockholm med lätt lastbil.
Tjänsten kräver god fysik eftersom ni bär upp hos kunden samt att du är ansvarfull och stresstålig.
Man måste kunna engelska eller svenska.
Du börjar jobba från Västberga alle.
Det är meriterande att ha tillgång till anställningsstöd.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: info@prismastad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Emmanuel, Tolulope Philip

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prisma Service

Jobbnummer
9962426

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