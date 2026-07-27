Leg läkare till BUP Neuropsykiatri Sydväst
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2026-07-27
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Vi vill öka tillgängligheten till NPF-utredning och läkemedelsbehandling för barn och unga med neuropsykiatriska frågeställningar! Vill du också jobba med oss? Vi söker nu en legitimerad läkare för att tillsammans med oss säkerställa god läkemedelsbehandling vid ADHD.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av BUP En väg in, samt 7 neuropsykiatriska mottagningar: Nordost, Nordväst, Sydost, Väst 1 och Väst 2 samt Sydväst och Sydväst 2. Uppdraget är angeläget och gemensamt: att utreda och behandla barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter. Hos oss samarbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och chefer för att ge våra patienter tillgänglig, effektiv och patientfokuserad vård. Arbetsklimatet på BUP Neuropsykiatri präglas av utvecklingsinriktning, hög kompetens och kvalitet.
Enheterna arbetar med medicinsk behandling, bedömningar och utredningar där frågeställningen är neuropsykiatriska svårigheter.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad läkare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att under handledning av specialistläkare på mottagningen påbörja medicinsk behandling efter avslutad utredning, och följa upp effekter av den i team med sjuksköterska. Beroende på tidigare erfarenheter arbetar du också med neuropsykiatriska utredningar tillsammans med psykolog, under handledning. Du utgör ett stöd för kollegor vid behandlingskonferenser och bedömning av ärenden utifrån din profession som läkare.
Du, som alla medarbetare, är en viktig del av teamet och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad läkare och ha klinisk arbetslivserfarenhet från området. Du är van vid arbete enligt ny forskning och med evidensbaserade metoder.Dina personliga egenskaper
Vi söker en kollega som är trygg och strukturerad i sitt yrkesutövande, med gott omdöme och god samarbetsförmåga som genom sitt arbetssätt kan bidra till en positiv arbetsmiljö som präglas av hög professionalitet. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 6 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner (5000 kr/år). Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Om oss
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, BUP Neuropsykiatri Sydväst Kontakt
Victor Nabseth victor.nabseth@regionstockholm.se Jobbnummer
10013213