Boendestödjare till Lokevägen gruppbostad - socialpsykiatri
Nytida AB / Vårdarjobb / Upplands Väsby Visa alla vårdarjobb i Upplands Väsby
2026-07-27
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Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Lokevägen. Verksamheten är en bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är ett en timanställning.
Om Lokevägen Verksamheten erbjuder bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning som har ett omfattande behov av stöd, omsorg och vägledning i sin vardag. Boendet riktar sig till personer som behöver stöd dygnet runt och där behovet inte kan tillgodoses genom insatser i det egna hemmet.
Vi arbetar utifrån ett individanpassat och rehabiliterande förhållningssätt där varje boende får stöd utifrån sina egna behov, förutsättningar och mål. Målet är att stärka den enskildes självständighet och delaktighet i vardagslivet.
Lokevägen har 15 lägenheter och är belägen i Upplands Väsby. Hos oss arbetar 5 tillsvidareanställda och några vikarier, en sjuksköterska finns kopplad till verksamheten.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet. I verksamheten använder vi pedagogiska och kunskapsbaserade arbetssätt för att motivera, vägleda och träna färdigheter som stärker individens förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet utformas i nära samarbete med den boende och syftar till att skapa trygghet, inflytande och möjlighet att leva som andra i samhället.
En viktig del av uppdraget är att bidra till en meningsfull tillvaro. Det innebär att tillsammans med dina kollegor stödja de boende i att delta i fritidsaktiviteter, utveckla egna intressen, vägledning i personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning m.m.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag genom att stötta människor i deras utveckling och skapa förutsättningar för ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har minst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen (Socialpsykiatri).
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Särskild visstidsanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: fanny.askelof@nytida.se
eller johan.ringqvist@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.sePubliceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15–20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8131590-2118039". Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Optimusvägen 14 1 tr (visa karta
)
194 34 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10013218