Projektledare Lägenheter till Heimstaden i Malmö
Heimstaden Sweden AB / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-07-27
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Företagsbeskrivning
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Brinner du för att koordinera, driva projekt framåt och skapa resultat tillsammans med andra? Vill du vara med och förvandla lägenheter till trivsamma hem för våra hyresgäster? Då kan rollen som Projektledare Lägenheter hos Heimstaden vara nästa steg för dig.
Om rollen
Som Projektledare Lägenheter ansvarar du för att koordinera och driva renoveringsprojekt i våra fastigheter, främst i Skåne. Varje år renoverar vi ett stort antal lägenheter i samband med avflyttningar, där såväl del- som totalrenoveringar genomförs enligt Heimstadens koncept. I rollen får du möjlighet att följa projekten från start till mål och säkerställa att arbetet genomförs med hög kvalitet, god ekonomi och ett professionellt samarbete mellan alla involverade parter.
Du arbetar nära både förvaltning, hyresförhandlare och entreprenörer och har en viktig roll i att skapa struktur, framdrift och kvalitet genom hela processen. Arbetet omfattar bland annat att ta fram förfrågningsunderlag, utvärdera anbud, upphandlingar och avtalsskrivningar. Du följer upp entreprenader under genomförandet, genomför besiktningar och säkerställer löpande ekonomisk uppföljning, inklusive hantering av ÄTA-arbeten. Vid behov kommer du även att driva mindre projekt.
Kravspecifikation
För att axla rollen som Projektledare Lägenheter har du erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen, antingen genom eftergymnasial utbildning eller minst två års relevant arbetslivserfarenhet, samt gymnasial utbildning som grund. Du har god förståelse för projektprocesser och vi ser gärna att du har kunskap inom entreprenadjuridik och bygglagstiftning.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i Office-paketet. Har du erfarenhet av ekonomisystem och fastighetssystem, gärna Vitec, är det meriterande. B-körkort är ett krav och gärna tillgång till egen bil.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ha god förmåga att planera och prioritera ditt arbete, även när tempot är högt. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du tar ansvar för dina uppgifter, driver arbetet framåt och har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med såväl kollegor som entreprenörer och andra samarbetspartners. Vi uppskattar även ett positivt förhållningssätt, prestigelöshet och en god dos humor.
Ytterligare information
Teamet du blir en del av
Du blir en del av ett nationellt team bestående av engagerade kollegor inom projektledning och lantmäteri. Din närmaste chef är placerad i Norrköping och du rapporterar även till avdelningschefen som utgår från vårt huvudkontor i Malmö.
Teamet är geografiskt utspritt över landet, men arbetar nära varandra och delar gärna kunskap, erfarenheter för att tillsammans skapa goda resultat och nå våra gemensamma mål.
Därför ska du välja Heimstaden
På Heimstaden drivs vi av våra värderingar Care, Share och Dare. Vi tror på att skapa en arbetsplats där människor bryr sig om varandra, delar med sig av sin kunskap och vågar tänka nytt. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att skapa verkligt värde för våra hyresgäster och vårt samhälle.Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Sista ansökningsdag för tjänsten är den 17 augusti 2026. Ansökningar tas endast emot via vårt ansökningssystem på vår hemsida av sekretess- och GDPR-skäl och hanteras inte via e-post.
På grund av semestertider kan rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt och återkoppling kan därför dröja.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll före anställning via vår samarbetspartner 2Secure. Läs mer på www.2secure.se.
Har du frågor om tjänsten?
Du är varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Cecilia Bavester på cecilia.bavester@heimstaden.com
eller telefon +46 73 318 57 25.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497), https://careers.smartrecruiters.com/Heimstaden/heimstadenbostad-sweden
Fågelbacksgången (visa karta
)
217 44 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013207