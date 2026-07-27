Enhetschef för administrativa enheten, Solna
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2026-07-27
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Enhetschef för administrativa enheten, Solna
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik med ca 450 engagerade medarbetare som ständigt strävar efter att ge våra patienter en god, säker och jämlik vård. För oss på Psykiatri Nordväst är det viktigt att erbjuda en hög tillgänglighet och en välfungerande vårdkedja, där öppen- och heldygnsvården har ett nära samarbete. Vi ser också patientens delaktighet samt samarbetet med närstående och vårdgrannar som mycket viktigt. Vi har sju öppenvårdsmottagningar runt om i nordvästra delen av Stockholm, samt två administrativa enheter. Våra vårdavdelningar finns på Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus.
Administrativa enheten Solna där tjänsten är förlagd har sommaren 2026 flyttat till helt nyrenoverade fina lokaler på St: Eriksgatan 125, Vasastan. Goda kommunikationer finns, och utbudet av lunchställen är stort.
Inom administrativa enheten Solna arbetar två administratörer/receptionister och åtta medicinska sekreterare. Arbetsuppgifterna är sedvanliga för medicinska sekreterare såsom att skriva journaler, registrera diagnos och åtgärdskoder, boka patienter och ansvara för mottagningarnas telefoner. Vid behov arbeta även i kassa/reception. Dessutom ansvara för nycklar, behandlarnas telefoner, larm, beställa varor, ge mottagningarnas enhetschef stöd med Heroma och fakturahantering.
Arbetsuppgifter:
Som enhetschef är ditt övergripande ansvar att leda, följa upp och utveckla enheten och dess medarbetare. Du tar vara på och möjliggör förverkligande av medarbetarnas idéer. Du ansvarar för enhetens ekonomi, personal, arbetsmiljö samt miljöfrågor. Det dagliga arbetet innebär en aktiv närvaro och ett levande engagemang för den administrativa gruppen samt att vidareutveckla arbetsområdet vårdadministration. Du har ett mycket nära samarbete med de övriga enhetscheferna på kliniken som sitter på samma adress, vars verksamheter dina medarbetare stödjer.
Vi ser också fram emot att du har förmågan och intresset för att lyfta blicken och kunna påverka sektionens utveckling och övergripande frågor.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning för uppdraget. Du har dokumenterad erfarenhet från chefsuppdrag och erfarenhet av att leda och utveckla en administrativ stödorganisation. Du har god kunskap om arbetsrätt och chefsansvaret i personalfrågor såsom sjukfrånvaro, rehabilitering och tillämpning av gällande regelverk. Du har goda IT-kunskaper och intresse av att driva den digitala utvecklingen i vården. Goda kunskaper i Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du har goda ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och är lyhörd. Du har en förmåga att strukturera och organisera dina arbetsuppgifter, och har ett ansvarsfullt synsätt på din egen insats som en del av klinikens måluppfyllnad. Du behöver vara kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap, är flexibel och vågar ta egna initiativ och beslut. Vidare har du förmågan att stimulera till utveckling av enheten och att få en grupp att arbeta mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Förordnande som enhetschef med tillsvidareanställning i grundbefattningen enligt aktuell hälso- och sjukvårdsprofession. Förordnandet är tidsbegränsat på tre år.
Arbetstid måndag – fredag (39,5 tim/v). Tillträde enligt överenskommelse. Övrig information
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, tjänstepension, flertalet försäkringar samt utökad semester efter 40 års ålder.
Vi tillämpar SLSO:s riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Läs mer om oss på: www.psykiatrinordvast.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykiatri Nordväst Kontakt
HR partner
Mia Lund Johansson mia.lund-johansson@regionstockholm.se 08-12349139 Jobbnummer
10013211