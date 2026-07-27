Slottsholmen söker Souschef
Slottsholmen Hotell och Restaurang AB / Kockjobb / Västervik Visa alla kockjobb i Västervik
2026-07-27
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Vill du arbeta i ett ambitiöst kök med höga krav på kvalitet, struktur och lagarbete?
Slottsholmen i Västervik söker nu en souschef och en kock som vill bli en del av vårt köksteam. Vi arbetar med svenska och lokala råvaror, klassiska smaker och moderna influenser. Hos oss är råvaran, hantverket och gästens helhetsupplevelse alltid i fokus.
Som souschef arbetar du nära köksmästaren och är delaktig i den dagliga driften av köket. Du hjälper till att leda teamet, planera produktionen och säkerställa att maten håller en jämn och hög kvalitet under både förberedelser och service.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i köket under prep och service
Säkerställa kvalitet, smak, presentation och tempo
Delta i menyplanering och utveckling av nya rätter
Ansvara för beställningar, råvaruhantering och minskat svinn
Introducera och stötta nya medarbetare
Säkerställa att rutiner för hygien, egenkontroll och arbetsmiljö följs
Vara ett stöd för köksmästaren i den dagliga driften
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av arbete i restaurangkök
Har tidigare erfarenhet av ansvar eller arbetsledning
Är trygg, strukturerad och lösningsorienterad
Kan leda ett team med tydlighet och respekt
Trivs med högt tempo och varierande arbetsdagar
Har ett genuint intresse för råvaror, matlagning och utveckling
Behärskar svenska eller engelska i tal
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsplats i en unik miljö vid vattnet
Möjlighet att arbeta med säsongsbaserade och lokala råvaror
Varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka
En arbetsplats med fokus på kvalitet, utveckling och laganda
Lön och anställningsform enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: christopher@slottsholmen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slottsholmen Hotell och Restaurang AB
(org.nr 559131-4736)
Slottsholmsvägen 10 (visa karta
)
593 38 VÄSTERVIK Arbetsplats
Slottsholmen Hotell & Restaurang AB Kontakt
Kökschef
Christopher Lundgren christopher@slottsholmen.com Jobbnummer
10013214