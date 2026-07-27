Söker du jobb inom inköp i Karlskrona? Vi har jobben till dig!
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-07-27
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i karriären inom inköp?
På Manpower och Jefferson Wells arbetar vi löpande med både rekryterings- och konsultuppdrag inom inköp hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi söker därför dig som vill göra en intresseanmälan för framtida möjligheter inom området.
Vi träffar kandidater på flera olika nivåer och letar efter dig som arbetar eller har arbetat som exempelvis:
Strategisk Inköpare
Operativ Inköpare
Category Manager
Procurement Specialist
Supply Chain Coordinator
Sourcing Manager
Inköpsassistent
Upphandlare
Materialplanerare
Oavsett om du är nyexaminerad eller har flera års erfarenhet vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av
Inköpsarbete i privat eller offentlig sektor
Leverantörskontakter och förhandlingar
Avtalshantering
ERP-system såsom SAP, IFS, Monitor, Oracle eller liknande
Supply Chain, logistik eller produktion
Varför anmäla intresse?
Genom att registrera ditt CV hos oss får du möjlighet att:
Bli kontaktad när relevanta uppdrag uppstår
Skapa kontakt med specialiserade rekryterare inom ditt område
Få information om både konsult- och rekryteringsmöjligheter
Vara steget före när nya tjänster kommer inPubliceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag!
Vi arbetar proaktivt med urval och kontaktar löpande kandidater för att lära känna deras erfarenhet, kompetens och framtida karriärmål.
Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att hitta nästa möjlighet inom inköp.
Manpower & Jefferson Wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susanna Frikvist Susanna.Frikvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
10013221