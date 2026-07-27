Söker du jobb inom inköp i Karlskrona? Vi har jobben till dig!

Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona
2026-07-27


Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige

Är du redo för nästa steg i karriären inom inköp?
På Manpower och Jefferson Wells arbetar vi löpande med både rekryterings- och konsultuppdrag inom inköp hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi söker därför dig som vill göra en intresseanmälan för framtida möjligheter inom området.

Vi träffar kandidater på flera olika nivåer och letar efter dig som arbetar eller har arbetat som exempelvis:
Strategisk Inköpare
Operativ Inköpare
Category Manager
Procurement Specialist
Supply Chain Coordinator
Sourcing Manager
Inköpsassistent
Upphandlare
Materialplanerare

Oavsett om du är nyexaminerad eller har flera års erfarenhet vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av

Inköpsarbete i privat eller offentlig sektor
Leverantörskontakter och förhandlingar
Avtalshantering
ERP-system såsom SAP, IFS, Monitor, Oracle eller liknande
Supply Chain, logistik eller produktion

Varför anmäla intresse?

Genom att registrera ditt CV hos oss får du möjlighet att:
Bli kontaktad när relevanta uppdrag uppstår
Skapa kontakt med specialiserade rekryterare inom ditt område
Få information om både konsult- och rekryteringsmöjligheter
Vara steget före när nya tjänster kommer in

Publiceringsdatum
2026-07-27

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag!
Vi arbetar proaktivt med urval och kontaktar löpande kandidater för att lära känna deras erfarenhet, kompetens och framtida karriärmål.
Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att hitta nästa möjlighet inom inköp.
Manpower & Jefferson Wells

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)
blekingegatan 1 (visa karta)
371 57  KARLSKRONA

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Contact
Susanna Frikvist
Susanna.Frikvist@jeffersonwells.se

Jobbnummer
10013221

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