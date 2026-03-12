Budbilsförare
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
, Sigtuna
, Knivsta
, Heby
Är du intresserad av en tjänst där service och lager samspelar? Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta extra som budbilsförare! Din huvudsakliga arbetsuppgift består av lasta och leverera varor till kunder.
Vad erbjuder vi?
Ett flexibelt arbete som innefattar mycket kundkontakt och där ingen dag är den andra lik.
Kollektivavtal
En kunnig konsultchef som finns med dig i varje steg på vägen i din anställning och vars ansvar är att se till att du trivs bra och utvecklas

Publicering: 2026-03-12

Om tjänsten
Arbetstiderna är från tidig morgon med varierande start tider mellan 04:00 till 07:00 samt eftermiddagar från 13:00
Arbetsuppgifter med stort eget ansvar
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar tunga lyft vilket innebär att du behöver tänka på att arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt
Vad söker vi?
Är social, handlingskraftig och noggrann
Har en god kommunikation och stort engagemang
Du har god fysik och känner dig bekväm med att hantera olika typer av teknisk utrustning
Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös
Meriterande är om du har tidigare vana att leverera olika typer av varor med budbil.
Vi ser också att du:
Förstår och talar svenska
Har haft B-körkort i minst 2 år
Har teknisk vana
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så ta chansen och skicka in din ansökan redan idag!
Vi ber er vänligen att inte ringa oss för att söka tjänsten. Det är enbart ansökningar via länken som behandlas.
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Logent Bemanning AB
