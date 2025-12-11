Budbilsförare

Zamzam transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-12-11


Publiceringsdatum
2025-12-11

Om tjänsten
Som budbilsförare hos oss ansvarar du för att leverera varor till kunder på ett säkert, effektivt och trevligt sätt. Du blir en viktig del av vårt team som arbetar för att skapa hållbara och smidiga leveransupplevelser. Arbetet utgår vanligtvis från ett av våra logistikcenter, och du kör planerade rutter i din tilldelade region.

Dina arbetsuppgifter
Hämta, lasta och leverera varor till privatpersoner och företag enligt schemalagda rutter.
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög servicekvalitet.
Hantera och rapportera eventuella avvikelser i leveransen via våra digitala system.

Kvalifikationer
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande kunskaper i svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: Zamzamtransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zamzam transport AB (org.nr 559506-0699)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9640444

