Budbilsförare
Zamzam transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som budbilsförare hos oss ansvarar du för att leverera varor till kunder på ett säkert, effektivt och trevligt sätt. Du blir en viktig del av vårt team som arbetar för att skapa hållbara och smidiga leveransupplevelser. Arbetet utgår vanligtvis från ett av våra logistikcenter, och du kör planerade rutter i din tilldelade region.Dina arbetsuppgifter
Hämta, lasta och leverera varor till privatpersoner och företag enligt schemalagda rutter.
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög servicekvalitet.
Hantera och rapportera eventuella avvikelser i leveransen via våra digitala system.Kvalifikationer
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt
Grundläggande kunskaper i svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: Zamzamtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zamzam transport AB
