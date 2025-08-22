Budbilsförare

Jony International AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-08-22


Just nu söker vi som är intresserade av att börja arbeta som budbilsförare . Det är krav med B-körkort.

I tjänsten kommer du att packa din bil och sedan köra ut med paket till olika destinationer. Det är viktigt att du är flexibel, strukturerad och stresstålig eftersom du kommer att jobba mot deadlines och under tidspress.

Ingen erfarenhet krävs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: budbilj@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

