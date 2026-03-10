Budbilsförare - heltid
Fordonsförarjobb / Malmö
2026-03-10
Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad budbilsförare på heltid i Malmö åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete, har god körvana och gillar ett arbete där du är mycket ute på vägarna.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som budbilsförare ansvarar du för att leverera paket och varor till företag och privatpersoner på ett säkert och effektivt sätt. Du arbetar efter planerade rutter och ser till att leveranser sker i tid och med hög service.Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av paket och varor
Lastning och lossning av gods
Planera och följa leveransrutter
Kundkontakt vid leveranser
Hantera leveransdokumentation och enklare rapportering
Säkerställa att fordonet är i gott skickKvalifikationer
B-körkort
God körvana och trafiksäkerhetstänk
Ansvarstagande och punktlig
God fysik då arbetet kan innebära lyft
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av budkörning eller transportarbete
God lokalkännedom i Malmö med omnejd
Erfarenhet av arbete med leveranssystem eller handdator
Om dig
Du är serviceinriktad, pålitlig och trivs med att arbeta självständigt. Du är strukturerad, har god tidsplaneringsförmåga och ger alltid ett professionellt bemötande till kunder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Malmö
Arbetstider: Dagtid enligt schema
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
211 43 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
9786537