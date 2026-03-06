Budbilsförare - heltid
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-03-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Södertälje
, Nykvarn
, Huddinge
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad budbilsförare i Södertälje åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete, gillar att köra bil och vill arbeta i en roll med mycket ansvar och kundkontakt.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som budbilsförare ansvarar du för att leverera paket och varor på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. Du planerar dina leveranser enligt rutt och säkerställer att leveranser sker i tid.Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av paket och varor
Planera och följa leveransrutter
Lastning och lossning av gods
Kundkontakt vid leveranser
Kontrollera att leveranser sker korrekt och i tid
Enklare dokumentation och rapporteringKvalifikationer
B-körkort
God körvana och trafiksäkerhetstänk
Ansvarstagande och punktlig
God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet av budkörning eller transportarbete
God lokalkännedom i Södertälje med omnejd
Erfarenhet av arbete med leveranssystem eller handdator
Om dig
Du är pålitlig, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor och tar ansvar för att arbetet utförs på ett effektivt och säkert sätt.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Södertälje
Arbetstider: Dagtid enligt schema
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780658