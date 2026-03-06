Budbilsförare - heltid

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-03-06


Vi söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad budbilsförare i Södertälje åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete, gillar att köra bil och vill arbeta i en roll med mycket ansvar och kundkontakt.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Om tjänsten
Som budbilsförare ansvarar du för att leverera paket och varor på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. Du planerar dina leveranser enligt rutt och säkerställer att leveranser sker i tid.

Dina arbetsuppgifter
Leverans och upphämtning av paket och varor
Planera och följa leveransrutter
Lastning och lossning av gods
Kundkontakt vid leveranser
Kontrollera att leveranser sker korrekt och i tid
Enklare dokumentation och rapportering

Kvalifikationer
B-körkort
God körvana och trafiksäkerhetstänk
Ansvarstagande och punktlig
God fysik då arbetet kan innebära tunga lyft
Grundläggande kunskaper i svenska

Meriterande

Erfarenhet av budkörning eller transportarbete
God lokalkännedom i Södertälje med omnejd
Erfarenhet av arbete med leveranssystem eller handdator

Om dig

Du är pålitlig, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett professionellt bemötande mot kunder och kollegor och tar ansvar för att arbetet utförs på ett effektivt och säkert sätt.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Södertälje
Arbetstider: Dagtid enligt schema
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
151 89  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9780658

