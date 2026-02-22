Budbilschaufför Lätt lastbil med bakgavellyft
Hej jag söker en chaufför omgående till lätt lastbil för körningar främst i stockholm men också en del ut i landet. Bra svenska är ett krav i tal och skrift. arbetstiden varierar men du ska kunna vara tillgänglig 07-18. Även helgkörningar finns för den som vill jobba extra. 160kr tim plus semesterersättning . Ev öppnar jag upp en heltidtjänst till där man 3 dagar i veckan 11.30- 20:30 och 2 dagar 09-18
Svara endast via mail
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
via mail
E-post: jhakeriab@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jh Åkeri AB
