Budbilschaufför Lätt lastbil med bakgavellyft

Jh Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-22


Hej jag söker en chaufför omgående till lätt lastbil för körningar främst i stockholm men också en del ut i landet. Bra svenska är ett krav i tal och skrift. arbetstiden varierar men du ska kunna vara tillgänglig 07-18. Även helgkörningar finns för den som vill jobba extra. 160kr tim plus semesterersättning . Ev öppnar jag upp en heltidtjänst till där man 3 dagar i veckan 11.30- 20:30 och 2 dagar 09-18

Svara endast via mail

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
via mail
E-post: jhakeriab@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jh Åkeri AB (org.nr 559010-4815)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9756211

