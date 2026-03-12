Budbilschaufför deltid Göteborg

Aura Personal AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-03-12


Om tjänsten:
Tjänsten som budbilschaufför hos Aura Personal innebär att du kommer jobba ute hos vår kund som är aktiva inom e-handelsdistribution av dagligvaror. Du kommer att arbeta med att leverera matkassar till privatpersoner och företag i ett högt tempo, med fokus på punktlighet och kundbemötande.
Vår kund är ett väletablerat företag inom livsmedelslogistik med ett tydligt hållbarhetsfokus och moderna digitala lösningar. Arbetet utgår från deras logistikcenter och sker med lätt lastbil i stadstrafik och närliggande områden.
Schemalagda arbetspass måndag-fredag mellan kl. 05.00-23.00. Du utgår alltid från vår kunds terminal i Göteborg.

Vi söker dig som:

Är flexibel

Stresstålig

God körvana

Serviceminded

B-körkort

Flytande i svenska i både tal och skrift

Annan huvudsaklig sysselsättning


Intervjuer sker löpandes samt tillsättning av tjänsten. Om det låter det minsta intressant uppmanar vi dig att skicka in din ansökan idag!
Vi uppmanar att du bifogar intyg på din andra huvudsakliga sysselsättning för att underlätta vårat arbete i denna rekryteringsprocess.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
