Budbilschaufför
Citybudet i Kristianstad AB / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2025-10-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citybudet i Kristianstad AB i Växjö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill jobba som budbilsförare med Växjö som start och slutpunkt. Anställningen är en behovsanställning på ca 75% med stor möjlighet till fast 100% för rätt person.. Du som söker behöver vara serviceinriktad och flexibel i arbetet. Vi sätter stor vikt på ditt egna ansvar när det gäller vård o skötsel av bilen du kör. Det kan ibland bli tunga lyft så din fysik måste vara god. Det blir mycket kundkontakt så viktigt att du kan behärska Svenska flytande i tal o skrift. Arbetstiden dagtid. Tillträde omgående.
Citybudet har idag terminal och kontor i Kristianstad och Växjö. Antalet anställda ca 75 och ett 65 tal lastbilar o budbilar. Vi levererar dagligen till hela Skåne, Småland, Blekinge, Halland o Öland. Våra fordon är nya och uppfyller de senaste kraven för vårt miljöarbete. Vi erbjuder ett utvecklande arbete med kollektivavtal, arbetskläder o friskvård. Vid anställning kommer vi att ta ett utdrag från ditt belastningsregister. Truckkort är meriterande.
Skriv några rader om dig själv och ett CV. Endast ansökan på mail till ansokan@citybudet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Endast ansökan på mail
E-post: ansokan@citybudet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Budbilschaufför dagtid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Citybudet i Kristianstad AB
(org.nr 556805-7284)
Nylandavägen 2 (visa karta
)
352 50 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Citybudet i Växjö Jobbnummer
9569181