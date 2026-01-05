Budbilschaufför - Heltid
Hirely AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2026-01-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Borås
, Alingsås
, Härryda
, Partille
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad budbilschaufför på heltid till vår kund i Borås. I denna roll ansvarar du för leveranser till företag och privatpersoner och är en viktig del av kundens logistikkedja.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som budbilschaufför arbetar du självständigt och har ett stort ansvar för att leveranser sker säkert, punktligt och med hög service. Arbetet innebär dagliga körningar inom Borås med omnejd.Dina arbetsuppgifter
Leverans av paket och gods till kunder
Lastning och lossning av budbil
Planering av körschema och rutter
Kundkontakt vid leveranser
Ansvara för fordonets skick och rapportera avvikelser
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med ett självständigt arbete
Har god lokalkännedom eller lätt för att hitta
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete som budbilschaufför eller distribution
Erfarenhet av körning i stadstrafik
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Introduktion och stöd i rollen
En stabil arbetsmiljö och moderna fordon
Anställningsvillkor
Ort: Borås
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668681