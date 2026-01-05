Budbilschaufför - Heltid

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Borås
2026-01-05


Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad budbilschaufför på heltid till vår kund i Borås. I denna roll ansvarar du för leveranser till företag och privatpersoner och är en viktig del av kundens logistikkedja.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om tjänsten
Som budbilschaufför arbetar du självständigt och har ett stort ansvar för att leveranser sker säkert, punktligt och med hög service. Arbetet innebär dagliga körningar inom Borås med omnejd.

Dina arbetsuppgifter
Leverans av paket och gods till kunder

Lastning och lossning av budbil

Planering av körschema och rutter

Kundkontakt vid leveranser

Ansvara för fordonets skick och rapportera avvikelser

Vi söker dig som

Har B-körkort

Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad

Trivs med ett självständigt arbete

Har god lokalkännedom eller lätt för att hitta

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av liknande arbete som budbilschaufför eller distribution

Erfarenhet av körning i stadstrafik

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

Introduktion och stöd i rollen

En stabil arbetsmiljö och moderna fordon

Anställningsvillkor

Ort: Borås

Omfattning: Heltid

Arbetstid: Vardagar, dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9668681

