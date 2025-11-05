Budbilschaufför - Heltid

Hirely AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2025-11-05


Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs bakom ratten? Vår kund i Linköping söker nu en budbilschaufför på heltid till sitt växande logistikteam. Här får du chansen att arbeta i en självständig roll med mycket kundkontakt och varierande dagar.

Om rollen

Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket, gods eller varor till företag och privatpersoner runt om i regionen. Du planerar och utför dina leveranser effektivt, med fokus på säkerhet, punktlighet och service.

Du blir en viktig del av verksamhetens leveranskedja och representerar företaget ute hos kund, därför värdesätter vi ett professionellt och trevligt bemötande.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Dina arbetsuppgifter
Leverera och hämta paket och gods enligt planerade rutter

Säkerställa korrekt och trygg hantering av leveranser

Hålla fordonet i gott skick och rapportera eventuella avvikelser

Bidra till en god serviceupplevelse för kunder

Samarbeta med kollegor och terminalpersonal vid lastning/lossning

Vi söker dig som

Har B-körkort

Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad

Har god lokalkännedom i Linköping med omnejd (meriterande)

Har god fysik, då arbetet kan vara fysiskt aktivt

Behärskar svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet av bud- eller distributionskörning är meriterande

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor och kollektivavtal

En stabil och växande arbetsplats med god stämning

Möjlighet att utvecklas inom logistik och transport

Arbete i ett team som värdesätter samarbete och ansvar

Om anställningen

Ort: Linköping

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag (ibland helg vid behov)

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9589228

