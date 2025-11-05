Budbilschaufför - Heltid
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs bakom ratten? Vår kund i Linköping söker nu en budbilschaufför på heltid till sitt växande logistikteam. Här får du chansen att arbeta i en självständig roll med mycket kundkontakt och varierande dagar.
Om rollen
Som budbilschaufför ansvarar du för att leverera paket, gods eller varor till företag och privatpersoner runt om i regionen. Du planerar och utför dina leveranser effektivt, med fokus på säkerhet, punktlighet och service.
Du blir en viktig del av verksamhetens leveranskedja och representerar företaget ute hos kund, därför värdesätter vi ett professionellt och trevligt bemötande.
Leverera och hämta paket och gods enligt planerade rutter
Säkerställa korrekt och trygg hantering av leveranser
Hålla fordonet i gott skick och rapportera eventuella avvikelser
Bidra till en god serviceupplevelse för kunder
Samarbeta med kollegor och terminalpersonal vid lastning/lossning
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är ansvarsfull, punktlig och serviceinriktad
Har god lokalkännedom i Linköping med omnejd (meriterande)
Har god fysik, då arbetet kan vara fysiskt aktivt
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av bud- eller distributionskörning är meriterande
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor och kollektivavtal
En stabil och växande arbetsplats med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom logistik och transport
Arbete i ett team som värdesätter samarbete och ansvar
Om anställningen
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag (ibland helg vid behov)
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9589228