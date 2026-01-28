Budbilschaufför - B-körkort
Submit AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu efter en budbilschaufför till vår samarbetspartner i Stockholm.Arbetsuppgifter:
Som budbilschaufför hos oss kommer du att vara en nyckelperson i vår partners leveranskedja. Ditt huvudansvar är att leverera paket och gods till kunder på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.
Profil:
Vi söker dig som är stresstålig och har en stark arbetsmoral. Du är en person som trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Du är pålitlig, punktlig och har en positiv inställning till arbete. Vi värdesätter ditt engagemang och din vilja att alltid göra ditt bästa. För rätt person finns det stora möjligheter till förlängning och en heltidstjänst om du gör bra ifrån dig.
Kvalifikationer:
B-körkort - manuellt
Tidigare erfarenhet av att köra lätt lastbil är mycket meriterande
God fysisk kondition då arbetet kan innebära tunga lyft
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Plats: Stockholm Start: Omgående Lön: Enligt kollektivavtal Arbetstid: 06:30-15:00 Omfattning: HeltidPubliceringsdatum2026-01-28Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7129758-1811586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Marcusplatsen 1b (visa karta
)
131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9709165