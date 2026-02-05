Brinner du för bra gästupplevelser?

King Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Linköping
2026-02-05


Bli en del av Burger Kings flammande tillväxt!
Är du redo att jobba i en miljö fylld med skratt, leenden och glädje i högt tempo? Vi söker dig som älskar att arbeta med människor, brinner för bra gästservice och gillar utmaningar!
Varför välja oss?
Bli kungen av teamwork - Lär dig samarbeta och få nya vänner. Gästservice i toppklass - Skaffa värdefull erfarenhet genom att behandla varje gäst som en KUNG! Flexibla arbetstider - Kombinera jobbet med skola och fritid. Karriärmöjligheter - Goda chanser till utveckling och avancemang. Spännande arbetsdagar - Variationsrika uppgifter och högt tempo.
Hos Burger King får du utbildning i allt från att välkomna gäster till att laga de bästa burgarna. Du jobbar i team och bidrar med positiv energi och initiativ. I gengäld får du utmaningar, personlig utveckling, vänskap och minnen för livet!
Vem är du?
På våra restauranger bryr vi oss inte om en flashig CV - vi bryr oss om vem du är, vad du kan tillföra och (viktigast av allt) att du är redo att ge 100 % varje dag för att behandla varje gäst som en kung!
Vill du bli en del av vårt team? Kontakta oss idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7181586-1827199".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
King Food AB (org.nr 556763-6815), https://burgerkingsverige.teamtailor.com
Stora Torget 5 (visa karta)
582 19  LINKÖPING

Arbetsplats
Burger King Sverige

Kontakt
Michelle Vigebjörk
michelle.vigebjork@kingfood.se

Jobbnummer
9726217

