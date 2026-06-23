Brevbärare sökes för heltidsjobb i Jönköping!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Brevbärarjobb / Jönköping Visa alla brevbärarjobb i Jönköping
2026-06-23
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Söker du ett arbete där du får möjligheten att vara aktiv? Är du intresserad av att jobba som brevbärare? Då har vi uppdraget för dig!
För kommande uppdrag söker vi dig som är intresserad av att arbeta som brevbärare hos vår kund i Jönköping. Arbetsuppgifterna består av att leverera brev hem till kund efter en förutbestämd rutt med hjälp av bil eller cykel, men även uppdatering av adresskort på terminalen. Arbetstiderna är förlagda mellan mån-fre 07:30-15:30, uppdraget förväntas starta v.31-32 och vi ser långsiktigt på tjänsten.
Tjänsten innebär att du kommer vara anställd som konsult hos StudentConsulting, men arbetet kommer vara förlagt ute hos vår kund. Vi ser långsiktigt på uppdraget och att du som söker även kan arbeta heltid hela hösten.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, stresstålig, serviceinriktad samt har god teknisk förståelse. Du har körvana samt en god lokalkännedom i Jönköping med omnejd. Arbetet är periodvis tungt, varför du bör ha en god fysik. Vidare klarar du av att arbeta självständigt i ett högt och tidsanpassat tempo utan problem. Då bilkörning är en naturlig del av arbetet är B-körkort (automat) ett krav.
Låter detta som något för dig? Skicka då in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kabelvägen 14 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Natalie Dahlbacka jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9975909