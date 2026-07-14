Brevbärare med B-körkort

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Brevbärarjobb / Karlskrona
2026-07-14


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Brevbärare – Heltid (tidsbegränsad anställning)
Som brevbärare är du pulsen i verksamheten. Du är den sista länken i leveranskedjan och en viktig del av ett lagarbete där gemenskap, stolthet och arbetsglädje står i fokus. Vi utvecklas i takt med samhället – men vårt uppdrag att leverera pålitlig service är detsamma idag som igår.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Om tjänsten
Detta är en tidsbegränsad anställning med start omgående och som pågår till och med slutet av augusti. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag kl. 07:15–15:20.

Dina arbetsuppgifter
Sortera och förbereda post inför utdelning

Dela ut brev, mindre paket, tidningar och reklam

Köra B-bil (högerstyrd) längs din tilldelade rutt

Planera och genomföra arbetsdagen på ett effektivt och självständigt sätt

Vem du är
Vi söker dig som trivs med frihet under ansvar och ett aktivt arbete utomhus.

Självgående och ansvarstagande

Trivs med att arbeta utomhus i alla väder

Ordningsam och punktlig

God fysisk form – arbetet innebär mycket rörelse

Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Kvalifikationer
Gymnasieexamen

B-körkort och god körvana

Svenska i tal och skrift

Erfarenhet av självständigt arbete och teamwork

God servicekänsla

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065256-2100354".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen I Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Lumavägen 1 (visa karta)
371 50  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
10002597

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