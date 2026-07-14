Brevbärare med B-körkort
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Brevbärarjobb / Karlskrona Visa alla brevbärarjobb i Karlskrona
2026-07-14
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Brevbärare – Heltid (tidsbegränsad anställning)
Som brevbärare är du pulsen i verksamheten. Du är den sista länken i leveranskedjan och en viktig del av ett lagarbete där gemenskap, stolthet och arbetsglädje står i fokus. Vi utvecklas i takt med samhället – men vårt uppdrag att leverera pålitlig service är detsamma idag som igår.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Detta är en tidsbegränsad anställning med start omgående och som pågår till och med slutet av augusti. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag kl. 07:15–15:20.Dina arbetsuppgifter
Sortera och förbereda post inför utdelning
Dela ut brev, mindre paket, tidningar och reklam
Köra B-bil (högerstyrd) längs din tilldelade rutt
Planera och genomföra arbetsdagen på ett effektivt och självständigt sätt
Vem du är
Vi söker dig som trivs med frihet under ansvar och ett aktivt arbete utomhus.
Självgående och ansvarstagande
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder
Ordningsam och punktlig
God fysisk form – arbetet innebär mycket rörelse
Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaperKvalifikationer
Gymnasieexamen
B-körkort och god körvana
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av självständigt arbete och teamwork
God servicekänsla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065256-2100354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen I Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Lumavägen 1 (visa karta
)
371 50 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
10002597