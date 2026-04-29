Breakfastmanager till Ellery Beach House
2026-04-29
Starta dagen där andra checkar in - bli Frukostansvarig på Ellery Beach House
Är du en morgonperson med ledarskap i blodet och passion för service i världsklass? Då kan du vara den vi söker. På Ellery Beach House handlar allt om upplevelser - och dagen börjar hos dig.
Hos oss arbetar vi i ett stort team med stark gemenskap och gemensamma mål över avdelningarna. Vi drivs av våra värderingar, och ditt sätt att leda, inspirera och bemöta både gäster och kollegor gör hela skillnaden. Tillsammans skapar vi en plats där människor vill vara - från första kaffekoppen till sista check-out.
Din roll - mer än bara frukost Som Frukostansvarig är du navet i morgonupplevelsen. Du leder teamet, driver driften och ser till att varje gäst får en start på dagen som överträffar förväntningarna.
Du är både en närvarande ledare och en självklar del av servicen - alltid redo att hoppa in där det behövs. Samtidigt har du helhetsansvaret för att frukosten håller högsta nivå, varje dag.
Du kommer bland annat att:
Leda och fördela arbetet i frukostteamet
Säkerställa bemanning och schemaläggning
Hålla 1-2-1-samtal och utveckla dina medarbetare
Coacha, stötta och motivera teamet i vardagen
Vara kreativ och hitta nya sätt att lyfta frukostupplevelsen
Arbeta operativt i driften tillsammans med teamet
Målet? Att skapa en frukost som gästerna längtar tillbaka till.
Vem är du? Du är en trygg och inspirerande ledare som gillar att få andra att växa. Du trivs i ett högt tempo, har öga för detaljer och drivs av att leverera kvalitet - om och om igen.
Du:
Har en naturlig känsla för service och värdskap
Är strukturerad men flexibel när det behövs
Gillar att ta ansvar och fatta beslut
Har energi som smittar av sig på teamet
Är lösningsorienterad och ser möjligheter istället för hinder
Vi tror att du har:
Erfarenhet av ledarskap inom restaurang eller hotell
God vana av schemaläggning och personalansvar
Erfarenhet av att arbeta i drift - och att leda samtidigt
Ett genuint intresse för människor och utveckling
Förmågan att skapa struktur utan att tappa känslan
Om tjänsten
Heltid
Arbetstider främst morgon/dag (helger ingår)
Start enligt överenskommelse
Lön enligt avtal
Varför Ellery? Hos oss får du mer än ett jobb - du får en plats att utvecklas och göra avtryck.
Interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer
Generösa rabatter på våra destinationer och restauranger i Norden
Event, aktiviteter och en stark teamkänsla
Friskvårdsbidrag och trygga villkor
Kollegor som inspirerar - och som kan bli vänner för livet
Redo att leda morgondagens bästa team? Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Och du - känner du inte att du prickar exakt allt? Sök ändå. Vi letar efter rätt person, inte bara rätt CV. Så ansöker du
