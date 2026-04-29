Breakfastmanager till Ellery Beach House

ESS Hotel Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-04-29


Starta dagen där andra checkar in - bli Frukostansvarig på Ellery Beach House
Är du en morgonperson med ledarskap i blodet och passion för service i världsklass? Då kan du vara den vi söker. På Ellery Beach House handlar allt om upplevelser - och dagen börjar hos dig.
Hos oss arbetar vi i ett stort team med stark gemenskap och gemensamma mål över avdelningarna. Vi drivs av våra värderingar, och ditt sätt att leda, inspirera och bemöta både gäster och kollegor gör hela skillnaden. Tillsammans skapar vi en plats där människor vill vara - från första kaffekoppen till sista check-out.

Din roll - mer än bara frukost Som Frukostansvarig är du navet i morgonupplevelsen. Du leder teamet, driver driften och ser till att varje gäst får en start på dagen som överträffar förväntningarna.
Du är både en närvarande ledare och en självklar del av servicen - alltid redo att hoppa in där det behövs. Samtidigt har du helhetsansvaret för att frukosten håller högsta nivå, varje dag.
Du kommer bland annat att:

Leda och fördela arbetet i frukostteamet

Säkerställa bemanning och schemaläggning

Hålla 1-2-1-samtal och utveckla dina medarbetare

Coacha, stötta och motivera teamet i vardagen

Vara kreativ och hitta nya sätt att lyfta frukostupplevelsen

Arbeta operativt i driften tillsammans med teamet

Målet? Att skapa en frukost som gästerna längtar tillbaka till.

Vem är du? Du är en trygg och inspirerande ledare som gillar att få andra att växa. Du trivs i ett högt tempo, har öga för detaljer och drivs av att leverera kvalitet - om och om igen.
Du:

Har en naturlig känsla för service och värdskap

Är strukturerad men flexibel när det behövs

Gillar att ta ansvar och fatta beslut

Har energi som smittar av sig på teamet

Är lösningsorienterad och ser möjligheter istället för hinder

Vi tror att du har:

Erfarenhet av ledarskap inom restaurang eller hotell

God vana av schemaläggning och personalansvar

Erfarenhet av att arbeta i drift - och att leda samtidigt

Ett genuint intresse för människor och utveckling

Förmågan att skapa struktur utan att tappa känslan

Om tjänsten

Heltid

Arbetstider främst morgon/dag (helger ingår)

Start enligt överenskommelse

Lön enligt avtal

Varför Ellery? Hos oss får du mer än ett jobb - du får en plats att utvecklas och göra avtryck.

Interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer

Generösa rabatter på våra destinationer och restauranger i Norden

Event, aktiviteter och en stark teamkänsla

Friskvårdsbidrag och trygga villkor

Kollegor som inspirerar - och som kan bli vänner för livet

Redo att leda morgondagens bästa team? Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Och du - känner du inte att du prickar exakt allt? Sök ändå. Vi letar efter rätt person, inte bara rätt CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
Arbetsgivare
ESS Hotel Group AB (org.nr 556710-8047)
Elfviks udde (visa karta)
181 90  LIDINGÖ

Arbetsplats
ESS Group

