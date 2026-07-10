Brandskyddstekniker
Anticimex Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Falun Visa alla säkerhetsjobb i Falun
2026-07-10
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Att ta ansvar för människors trygghet, hälsa och livskvalitet är kärnan i Anticimex hållbarhetsarbete. I över 20 år har vi stöttat både företag och organisationer i att utveckla ett systematiskt och modernt brandskyddsarbete. Nu växer vi och söker fler brandskyddstekniker som vill spela en viktig roll i vårt förebyggande brandskyddsarbete. Hos Anticimex får du ett varierat och utvecklande arbete där du möter människor, bygger relationer och gör verklig skillnad varje dag.
Vad du gör Anticimex brandskyddstekniker arbetar primärt med förebyggande brandskyddsarbete och utbildningar för våra företagskunder. Genom gott beteende och service i hög klass skapar de relation med kunderna samtidigt som deras expertis och professionalism inom brandskyddsarbete löser kundernas problem och är mycket uppskattat.
Tillsammans utbyter våra medarbetare erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli ännu bättre. Även om du som brandskyddstekniker spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår också visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt även bilkörning.
Som brandskyddstekniker kommer du främst att jobba med:
Utbildningar för våra kunder
Kartläggningar, kontroller och riskbedömningar
Behovsanpassade brandskyddslösningar och dokumentation
Löpande service, montering och kontroll av utrustning
Läs mer om Brandskydd på Anticimex här: https://karriar.anticimex.se/departments/brandskydd
Vem du är För att trivas som brandskyddstekniker uppskattar du kundrelationer och personliga möten. Du besöker stora och små företag för att tillsammans med kunden strukturera upp och förvalta deras brandskyddsarbete. Du är trygg med att stå i centrum, är nyfiken och strukturerad samt motiveras av att leverera en service på hög nivå.
Vi ser det som meriterande om du har en utbildning som brandman enligt MSB:s krav eller examen från SMO.
Vi ser även att du:
har intresse för, och gärna erfarenhet av, förebyggande brandskyddsarbete
har datorvana och kan Office-paketet
har körkort B
gärna talar fler språk än svenska och engelska
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Se mer om oss här: https://www.youtube.com/watch?v=GKiW0HRy1o4
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning
Du utgår hemifrån eller från kontoret
Kontoret ligger i Falun
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, men under sommaren så kan det ta lite längre tid än normalt. Sista ansökningsdag är 9 augusti.
Ansökningar tas endast emot via vårt rekryteringssystem, ej via e-post.
I din ansökan ligger dina svar på frågorna och ditt CV till grund för vårt första urval. Vi använder även urvalstester som en del av processen. Läs mer om vår rekryteringsprocess här.
Om din profil matchar rollen så kontaktar vi dig för ett första samtal. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837824-2097367". Arbetsgivare Anticimex Aktiebolag
(org.nr 556032-9285), https://karriar.anticimex.se
Stigaregatan 24 (visa karta
)
791 73 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anticimex Jobbnummer
10000026