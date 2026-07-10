Brandskyddstekniker

Anticimex Aktiebolag / Säkerhetsjobb / Falun
2026-07-10


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Att ta ansvar för människors trygghet, hälsa och livskvalitet är kärnan i Anticimex hållbarhetsarbete. I över 20 år har vi stöttat både företag och organisationer i att utveckla ett systematiskt och modernt brandskyddsarbete. Nu växer vi och söker fler brandskyddstekniker som vill spela en viktig roll i vårt förebyggande brandskyddsarbete. Hos Anticimex får du ett varierat och utvecklande arbete där du möter människor, bygger relationer och gör verklig skillnad varje dag.
Vad du gör Anticimex brandskyddstekniker arbetar primärt med förebyggande brandskyddsarbete och utbildningar för våra företagskunder. Genom gott beteende och service i hög klass skapar de relation med kunderna samtidigt som deras expertis och professionalism inom brandskyddsarbete löser kundernas problem och är mycket uppskattat.
Tillsammans utbyter våra medarbetare erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli ännu bättre. Även om du som brandskyddstekniker spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår också visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt även bilkörning.
Som brandskyddstekniker kommer du främst att jobba med:

Utbildningar för våra kunder

Kartläggningar, kontroller och riskbedömningar

Behovsanpassade brandskyddslösningar och dokumentation

Löpande service, montering och kontroll av utrustning

Läs mer om Brandskydd på Anticimex här: https://karriar.anticimex.se/departments/brandskydd
Vem du är För att trivas som brandskyddstekniker uppskattar du kundrelationer och personliga möten. Du besöker stora och små företag för att tillsammans med kunden strukturera upp och förvalta deras brandskyddsarbete. Du är trygg med att stå i centrum, är nyfiken och strukturerad samt motiveras av att leverera en service på hög nivå.
Vi ser det som meriterande om du har en utbildning som brandman enligt MSB:s krav eller examen från SMO.
Vi ser även att du:

har intresse för, och gärna erfarenhet av, förebyggande brandskyddsarbete

har datorvana och kan Office-paketet

har körkort B

gärna talar fler språk än svenska och engelska

Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:

En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling

Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering

Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka

Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte

Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex

Se mer om oss här: https://www.youtube.com/watch?v=GKiW0HRy1o4
Bra att veta

Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning

Du utgår hemifrån eller från kontoret

Kontoret ligger i Falun

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, men under sommaren så kan det ta lite längre tid än normalt. Sista ansökningsdag är 9 augusti.
Ansökningar tas endast emot via vårt rekryteringssystem, ej via e-post.
I din ansökan ligger dina svar på frågorna och ditt CV till grund för vårt första urval. Vi använder även urvalstester som en del av processen. Läs mer om vår rekryteringsprocess här.
Om din profil matchar rollen så kontaktar vi dig för ett första samtal. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex du också!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837824-2097367".

Arbetsgivare
Anticimex Aktiebolag (org.nr 556032-9285), https://karriar.anticimex.se
Stigaregatan 24 (visa karta)
791 73  FALUN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Anticimex

Jobbnummer
10000026

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