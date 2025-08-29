Brandskyddstekniker
Som brandskyddstekniker på Brandsäkra har du en nyckelroll i verksamheten där du arbetar med service och installation av brandskydd med hela kedjan från egenkontroller till åtgärder.
Du kommer fokusera på att serva våra befintliga kunder för att förebygga brand där målet är bidra till bästa möjliga brandskydd baserat på lagkrav samt kundens önskemål och behov.
Som tekniker hos oss kommer du bli del i ett härligt team med kunniga kollegor. Du kommer att få personlig introduktion och utbildning tills du känner dig självgående. Du kommer att arbeta nära andra i teamet för att skapa trygghet för dig vilket i slutändan leder till den bästa tänkbara lösning för kunden.
Placering på kontoret i region Väst, Göteborg.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i vår organisation
Att vara en del av ett modernt och framgångsrikt entreprenörsbolag
En stark kultur med korta beslutsvägar och en öppenhet för idéer och utveckling
Fast grundlön
Pension och friskvård
Om dig - erfarenheter och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som brandskyddstekniker.
Har god förmåga att kommunicera förslag och lösningar med kund.
Arbetar självgående och har även lätt för att samarbeta i serviceteamet.
Du har grundläggande utbildning inom brandskydd och har B-körkort.
Du trivs med att ta eget ansvar samt att du är en duktigt problemlösare som håller en hög servicegrad mot kunder och samarbetspartners. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara Göteborgsregionen.
Om Brandsäkra
Brandsäkra erbjuder helhetslösningar inom förebyggande brandskydd. Vi arbetar bl.a. med brandskyddsbesiktningar, installationer och underhåll av brandskydd såsom rökluckor, brandsläckare, utrymningsskyltning, brandtätning.
Brandsäkra är medlemmar i SVEBRA och Brandskyddsföreningen samt samarbetar med flera större medlemsorganisationer. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan snarast då våra intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
