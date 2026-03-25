Brandskyddsinstruktör till Securitas Falun
Securitas AB / Säkerhetsjobb / Falun
2026-03-25
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Affärsområdet Brand & Räddning står inför en stor tillväxtresa, där Securitas har stora mål och tydliga visioner för vägen framåt. Passar du in i profilen och vill bli en viktig del av vår resa, bör du inte missa denna möjlighet!
Har du tidigare erfarenhet av brand- och/eller räddningsarbete och är intresserad av att utvecklas tillsammans med oss? Då kan du vara den vi söker. Hos oss blir du en del av en verksamhet där vi alla är olika, men där vi delar samma engagemang: att skapa trygghet i samhället.
Nu söker vi dig som vill arbeta som brandskyddsinstruktör inom affärsområdet Brand & Räddning. Ditt huvuduppdrag är som brandskyddsinstruktör, men du kommer även att vara verksam som brandsäkerhetstekniker vid behov när utbildningsbehovet som instruktör är lägre. Rollen som instruktör kräver fokus på att man själv bygger nya kundrelationer och aktivt arbetar för att utveckla befintliga kundrelationer.
Du kommer arbeta i ett team med stor kompetens inom brandskydd, och arbetsuppgifterna innebär till exempel att;
Planera och genomföra utbildningar inom verksamhetsområdet så som akut omhändertagande och brandskydd.
Genomföra skötsel, service och underhåll av brandskyddsprodukter.
Installera brandskyddsprodukter och annan brandteknisk utrustning.
Skapa förutsättningar för nya kunder och affärer, samt utveckla befintliga kunders brandskyddsarbete.
Vara behjälplig med övriga tjänster inom området Brand & Räddning, exempelvis service och rådgivning.
Tjänsten utgår från Securitas kontor i Falun och du kommer att arbeta inom verksamhetsområdet Dalarna. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag till fredag, 08:00-16:30.
Hos oss arbetar vi med att få människor att känna sig trygga varje dag och varje natt - i denna roll erbjuds du möjligheten att skapa denna trygghet såväl internt som externt.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Denna tjänst kräver
Godkänt betyg i svenska från första året i gymnasiet
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Meriterande om du även har
SMO-utbildning.
Utbildningsbakgrund eller arbetslivserfarenhet inom brandsäkerhet.
Erfarenhet som instruktör/tekniker inom brand & räddning.
Erfarenhet av undervisning som instruktör/lärare.
Vi lägger stor vikt vid vem du är och för den här rollen söker vi dig som känner igen dig i beskrivningen nedan:
Vi söker dig som trivs i ett samarbete där alla bidrar och lyfter varandra. Du har en naturlig vilja att arbeta tillsammans med andra och skapar genom ditt förhållningssätt ett öppet, tryggt och inkluderande klimat. Samtidigt är du strukturerad och har lätt för att skapa ordning, prioritera och hålla fokus även när tempot är högt. Du arbetar målmedvetet och drivs av att nå resultat, där du med engagemang och uthållighet tar dig an uppgifter och levererar med kvalitet. Därtill har du en god konceptuell förmåga - du ser helheter, förstår samband och kan omsätta idéer till tydliga riktningar som bidrar till verksamhetens utveckling.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: rikard.murars@securitas.se
. Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare: veera.peippo@securitas.se
.
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 15 april 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen, Unionen eller Ledarna.
