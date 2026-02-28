Brandskyddsansvarig Regionfastigheter
Region Östergötland / Säkerhetsjobb / Linköping Visa alla säkerhetsjobb i Linköping
2026-02-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa brandskyddet i komplexa, installationstäta byggnader och samtidigt få bidra till att skapa de bästa förutsättningar för livsviktig vård? Vi söker dig som vill vara del av ett engagerat team som arbetar med förvaltning och utveckling av Region Östergötlands fastighetsbestånd.
Vårt erbjudande
Regionfastigheter förvaltar hela Region Östergötlands fastighetsbestånd vilket innebär att aktivt arbeta för en redundant och robust fastighetsdrift och samtidigt utveckla våra fastighetssystem och byggnader vid om- och nybyggnation.
Inom regionfastigheters uppdrag vill vi ge individen både ansvar och handlingsutrymme.
Vår organisation präglas därför av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och stor samverkan.
I organisationen finns det stora möjligheter att utvecklas i en öppen och tillåtande arbetsmiljö där du har stora möjligheter till individuell utveckling anpassad utifrån eget intresse och profil.
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Som brandskyddsansvarig på regionfastigheter är du ansvarig för brandskyddet i Region Östergötlands lokaler. Det inkluderar det byggnadstekniska brandskyddet, brand- och utrymningslarm samt det systematiska brandskyddsarbetet och hantering av brandfarlig vara.
Arbetet utförs både i förvaltning, drift och byggproduktion och kräver ett tätt samarbete med flertalet medarbetare inom regionfastigheter.
En viktig del i rollen är att skapa riktlinjer, verktyg och metoder så att Region Östergötlands verksamheter och entreprenörer får tillräckligt stöd i sitt brandskyddsarbete. Därtill ingår implementering av dessa genom att utbilda, informera, kontrollera och följa upp.
I rollen ingår bland annat:
• Utveckla kravställningar i byggnadstekniska riktlinjer och tekniska krav för lokaler och byggnader
• Uppföljning av upphandlad fastighetsdriftsentreprenörs åtaganden avseende systematiskt brandskyddsarbete och hantering av brandfarlig vara
• Utveckla driftrutiner och implementera dem tillsammans med driftcontroller hos upphandlad fastighetsdriftsentreprenör
• Att vara kontaktperson och sakkunnig avseende brandskydd vilket innebär kommunikation både inom regionfastigheter, med driftentreprenörer och byggprojekt samt med de funktioner och myndigheter som, direkt och indirekt, påverkas av uppfyllnad av lagkrav för brandskydd.
• Prioritera och planera strategiskt utbyte och underhåll av brandskydd, samordnas med regionfastigheters underhållsansvarige samt fastighetsförvaltare.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i en teknikgrupp med specialister inom olika discipliner. Uppdraget utförs i tätt samarbete med flertalet medarbetare både inom och utanför enheten i regionfastigheter eftersom befattningens uppdrag berör både förvaltning, drift och byggproduktion.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad brandingenjör med några års erfarenhet inom området. Det är meriterande om du gått utbildningen Behörig ingenjör SBF110 eller har utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
För att bli framgångsrik i tjänsten krävs det att du har erfarenhet av förebyggande arbete inom brand och byggnadsteknisk brandskydd. Det är meriterande om du har erfarenhet av förebyggande arbete inom brand och byggnadstekniskt brandskydd samt arbete i eller mot stora organisationer. Erfarenhet av myndighetsutövning och arbete i komplexa fastigheter, gärna sjukhus, är också ett plus.
Du har en god kompetens avseende hantering, förvaring, byggnadsteknisk utformning samt tillståndshantering avseende brandfarlig vara och god kunskap om regelverket rörande Heta arbeten.
Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du får saker och ting gjorda samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Då tjänsten innebär många kontaktytor krävs det att du har en naturlig förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten med både interna och externa funktioner. Du har en förmåga att lyssna in och kommunicera på ett smidigt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionfastigheter Kontakt
Enhetschef Stina Enebjörk Stina.Enebjork@regionostergotland.se 010-1036873 Jobbnummer
9769289