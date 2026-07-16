Brandman RiB (deltid) Borensberg
Motala kommun, Räddningstjänst & Säkerhet / Brandmansjobb / Motala Visa alla brandmansjobb i Motala
2026-07-16
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Räddningstjänst & Säkerhet i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Demokrati & service, Ekonomi & upphandling, Arbetsliv & digital teknik, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst & säkerhet, samt staben.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Verksamhetsområdet Räddningstjänst och Säkerhet präglas av ansvar, samarbete och ett starkt samhällsengagemang. Här arbetar vi för att skapa trygghet för invånare och verksamheter genom förebyggande arbete, tillsyn, utbildning och insatser vid olyckor och kriser.
Totalt arbetar 128 st inom Räddningstjänst och Säkerhet och i den operativa delen arbetar 35 heltidsanställda brandmän, 57 räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) och 20 st inom räddningsvärn. Tjänsten är kopplad till brandstationen i Borensberg.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I uppdraget som brandman i beredskap ingår det att hålla beredskap, åka på larm samt delta på övningar för att bli duktig på moment som är kopplade till våra vanligaste typolyckor. Det kan exempelvis vara brand, trafikolycka, sjukvård eller vattenlivräddning.
Beredskapstiden är förlagd enligt ett rullande schema om 168 tim/mån eller enligt annan lokal överenskommelse. Övnings-och utbildningstiden är ca 60 timmar/år.
Efter ett år i tjänst skall du genomföra MSB:s Grundutbildning för Räddningspersonal i Beredskap (GRIB). Se MSB.se Det är en betald utbildning om totalt 6 veckor och är i två delar. Planering för när dessa två delar skall genomföras, sker i dialog med arbetsgivaren.
Som brandman i beredskap behöver du kunna ta dig till brandstationen i händelse av larm oavsett om du är i hemmet eller på din ordinarie arbetsplats. Alternativt har möjlighet att arbeta hemifrån under din beredskap.
För att bygga en bra räddningstjänst, så söker vi personer i olika åldrar med en mångfald av bakgrund och erfarenheter.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Du både bor och arbetar inom 7 min från brandstationen i Borensberg, för att hinna ta dig till brandstationen vid larm.
• Vid anställning ska du ha lägst B-körkort. C-kort är meriterande. Om du inte har C-behörighet, när anställning är skriven, ska du påbörja utbildning för att ta C-körkort. Arbetsgivaren bidrar till kostnaden.
• Arbetet som brandman är fysiskt krävande, därför behöver du vara frisk enligt AFS 2023:13 och upprätthålla god fysisk förmåga.
• Du behöver ha godkänt från din huvudarbetsgivare att ha beredskap under ordinarie arbetstid.
• Simkunnig i enlighet med Silverbojen. Styrks genom intyg från personal på en simhall. Intyget ska uppvisas innan man går vidare till hälsokontroll.
Tester:
• Du kommer att genomföra ett rullbandstest klädd i larmställ, och ca 20 kg utrustning, under 4.5 km/h med 8 graders lutning i 6 min.
• Du kommer även att få genomföra en testbana där vi testar kondition, styrka, klaustrofobi och hur du klarar höga höjder. Går du vidare kommer du att få göra en hälsokontroll.
• Utbildning inom kommunal räddningstjänst - Det är meriterande om du redan har arbetat inom Räddningstjänst på annan ort eller har utbildning inom kommunal Räddningstjänst.
Personliga kompetenser:
• För att bygga en bra räddningstjänst, så söker vi personer i olika åldrar med en mångfald av bakgrund och erfarenheter.
• Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
• Det är viktigt att du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
• Du kan anpassa dig och söker lösningar genom ett prestigelöst förhållningssätt med fokus på det gemensamma målet. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Deltid
Intervjuer sker löpande.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325016". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Räddningstjänst & Säkerhet Kontakt
Arbetsledare RiB
Kjell Zingmark kjell.zingmark@motala.se +46141222607 Jobbnummer
10004401