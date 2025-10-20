Brandman
Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjän / Brandmansjobb / Katrineholm Visa alla brandmansjobb i Katrineholm
2025-10-20
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjän i Katrineholm
Västra Sörmlands Räddningstjänst bildades 1999 av Katrineholm och Vingåkers kommuner. I förbundet finns en heltidsstation i Katrineholm samt fem ribstationer. Dessa är placerade i Katrineholm, Vingåker, Björkvik, Julita och Högsjö. Förbundet har ca 80 anställda varav 35 heltidsanställda och ca 45 deltidsanställda.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba som brandman i utryckningstjänst under vår ordinarie personals semesterperiod juni-augusti.
Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att hantera händelser som föranleder räddningsinsats.
I arbetet ingår övning, materialvård och i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom organisationen. I arbetet ingår även förebyggande uppgifter som information till allmänhet, utbildning mm.Dina egenskaper
Du behöver ha förmåga att arbeta i grupp samt att kommunicera med såväl arbetskamrater som hjälpbehövande oavsett bakgrund, kultur eller annan grupptillhörighet.
Du ska ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar och ser möjligheter i förändringar. Du tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att de blir utförda med god kvalitet.Kvalifikationer
• Pågående SMO-utbildning (minst 3 terminer)med godkänd rökdykarutbildning enligt AFS 2023:13 (eller äldre motsvarighet med godkänd rökdykarutbildning enligt AFS 2023:13). Alternativt grundutbildning för räddningstjänstpersonal (GRIB eller äldre motsvarighet)
• Körkortsbehörighet B
• Godkänt resultat på fysiska tester (4,5 km/h) samt läkarundersökning
• Godkänt simintyg - nivå guldbojen
Meriterande:
• Erfarenhet från kommunal räddningstjänst
• Genomförd utbildning i skydd mot olyckor (SMO) eller äldre motsvarighet
• Körkortsbehörighet C
• Flerspråkig
Anställningstester:
Det genomförs en arbetsrelaterad bana med ett rullbandstest (4,5 km/h) och därefter arbetsrelaterade moment.
Intervju med rekryteringsgruppSå ansöker du
Bifoga vid ansökan:
• Studieintyg att styrka din utbildning
• Kopia på körkort
• Rullbandstest max 2 månader gammalt (åldersrelaterat)
• Godkänt simintyg - nivå guldbojen
• Personligt brev och CVÖvrig information
VSR arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: vsr@vsr.katrineholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikariat 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjän
(org.nr 222000-1131)
Bievägen 49 (visa karta
)
641 96 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brandstation Kontakt
Chef Heltid
Daniel Rosenlund daniel.rosenlund@vsr.katrineholm.se 0706312287 Jobbnummer
9565767