Brandmän - tillsvidareanställda och vikarier
Räddningstjänsten Väst / Brandmansjobb / Falkenberg Visa alla brandmansjobb i Falkenberg
2026-07-13
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Vill du vara med och bidra i vårt arbete med att skapa ett tryggare samhälle för stora och små? Nu söker vi brandmän för två olika tjänster – tillsvidareanställning heltid och vikariat.
Beskrivning av arbetsplatsen
Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund vars uppgift är att verka för skydd mot olyckor inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vårt uppdrag är att ansvara för kommunal räddningstjänst samt förebyggande skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Vi är en räddningstjänst som vill ligga i framkant! Professionalitet och nytänkande är våra förhållningssätt. Vi strävar också efter att vara en räddningstjänst för alla och ser att mångfald och olikheter berikar oss.
Våra fem räddningsteam är bemannade dygnet runt och arbetar förebyggande samt stödjande för att skapa förutsättningar för att så långt det är möjligt undvika allvarliga händelser. Men när de väl händer ska du och ditt team på ett säkert sätt kunna bryta händelseförloppet så snabbt som möjligt och hjälpa de som är drabbade.
Vår målsättning är att antalet olyckor ska minska. Detta gör vi bland annat genom utbildning, information och tillsyn. Om olycka trots allt inträffar är målet att responstiderna ska minska genom bland annat fler mindre enheter som är spridda över förbundets verksamhetsområde.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du bidrar till vårt arbete med att ge skydd mot olyckor i samhället. Du arbetar med förberedelse inför insats genom utbildning, övning och övrig kompetensutveckling samt med förebyggande uppgifter och trygghetsskapande åtgärder för samhället och medborgaren. Detta exempelvis genom information, utbildning och uppsökande verksamhet, såväl före som efter en inträffad händelse. Utöver detta har du en operativ tjänstgöring i ett av våra räddningsteam.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stimulerande arbete där du kan påverka och göra skillnad. Du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor som har en stor bredd av kompetenser. Engagerade, serviceinriktade och nöjda medarbetare tror vi är en förutsättning för att lyckas med våra uppdrag. Du har goda möjligheter till träning och friskvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad brandman genom utbildningen Skydd mot olyckor. Har du även läst någon av Myndigheten för civilt försvars (före detta MSB) ledningskurser eller någon av deras utbildningar för tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet eller motsvarande utbildningar är det meriterande. Du ska klara medicinska krav för rök- och kemdykning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Omtanke, kunskap, nytänkande och flexibilitet är några av våra ledord.
Körkort krävs, lägst behörighet C.
Heltid tillsvidareanställning, skiftgång enligt avtal.
Vikariat till 270830.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Räddningstjänsten Väst, Varberg och Falkenberg.
Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval. Testdagen är den 22 september.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Väst
(org.nr 222000-2964)
Stormhallsvägen 1 (visa karta
)
432 32 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Väst Kontakt
Enhetschef
Mattias Norling mattias.norling@rvast.se 070-630 85 51 Jobbnummer
10000690