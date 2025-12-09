Brandman - Heltid sommarvikariat 2026
2025-12-09
Norrhälsinge räddningstjänst jobbar för en trygg och säker kommun.
Våra huvudsakliga uppdrag innebär att vi ska medverka i samhällsplaneringen för ett tillfredställande skydd. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter att själva förebygga brands uppkomst och minimera konsekvenserna av brand. Vi informerar och håller också utbildningar årligen om brandskydd. Vi tillhandahåller resurser för livräddande och skadebegränsande åtgärder samt samordnar kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap.
Vi arbetar också för att hindra, förebygga och begränsa olyckor orsakade av brandfarliga eller explosiva varor.
När du sommarvikarierar hos oss som heltidsbrandman/kvinna ingår du i utryckningsstyrkan och utför även dagligt arbete på brandstationen. Dina arbetsuppgifter som brandman i utryckningstjänst kan vara mycket varierande, allt från höga höjder, trafikolyckor, bränder och andra händelser där det finns ett hjälpbehov. Det dagliga arbeten innefattar bland annat övningar och underhåll av utrustning. Under huvudsemesterperioden juni - augusti tillämpar vi dygnstjänstgöring med enstaka dagpass.
Vi är en inkluderande arbetsgivare som ser olikheter som en styrka, Vi vill ha mångfald på våra arbetsplatser och ta till vara på de fördelar som en jämn könsfördelning, etnisk- och kulturell mångfald tillför verksamhetenProfil
Du ska vara godkänd i någon av följande utbildningar för sommarvikariat:
• SMO-utbildning eller två terminer på SMO
• Räddningsinsats/GRIB
• 15 veckor brandmannautbildning
• Godkänd rökdykare
Intyg för godkänd nyanställningstest på gångmatta enligt AFS-krav (4,5) som bifogas i ansökan, testen får inte vara äldre än 3 månader.
Du ska även har genomfört Guldbojen med godkända resultat. Intyget bifogas med ansökan och får inte vara äldre än ett år.
Följande är meriterande:
• C-körkort
• Erfarenhet av räddningstjänst
• Kunskaper i sjukvård
• Pedagogiskt arbete
• Praktiskt yrkeserfarenhet
• Goda datakunskaper
Vi söker dig som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Egenskaper som vi värdesätter särskilt är ansvarstagande, flexibilitet, problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Antagningstester och intervjuer planeras till 17/2 och 18/2 2026
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
